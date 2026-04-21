Alba în SuperLigă: în duelul aiudenilor, Andrei Cordea – lovitură pentru antrenorul Bogdan Andone!

În duelul aiudenilor, în etapa recentă din play-off, la Mioveni, Andrei Cordea a învins FC Argeș, echipă condusă de Bogdan Andone, CFR Cluj impunându-se în prelungiri (1-0).

Cordea, golgheterul clujenilor, a evoluat 63 de minute ajungând la 27 de prezențe stagionale (1678 minute, 11 goluri, 4 assist-uri). Amfitrionii au doar două puncte în ultimele 4 reprezentații, iar CFR Cluj se bate în continuare cu șanse pentru titlu, în vreme ce Rapid este ieșită din calcule

Tot în play-off, în confruntarea dintre Dinamo și „U” Cluj (2-1), a fost un alt duel al jucătorilor din Alba. Zlătneanul Andrei Mărginean (22 de partide, 1354 minute, două pase decisive) a intrat în minutul 56 în distribuția gazdelor, iar abrudeanul Ovidiu Bic (32 de jocuri, 2268 minute, o reușită și o pasă de gol) a fost integralist pentru clujeni și a lovit transversala în minutul 90. Dinamo a repurtat primul succes în play-off, câștigând după 7 întâlniri și a pus o mare piedică în cursa spre titlu Universității Cluj, ce avea 8 victorii consecutive. Și urmează, în „Gruia” derby-ul Ardealului între concitadine!

În play-out, Csikszereda Miercurea Ciuc (3-2 acasă cu Unirea Slobozia) s-a bazat tot meciul pe Răzvan Trif, jucătorul de bandă stânga din Jidvei (din 11 jocuri a lipsit o repriză, 946 minute, o reușită).

La ialomițeni, ajunși pe loc retrogradabil, nu a fost convocat al doilea meci succesiv Nicolae Carnat (5 partide, 132 de minute), fotbalistul din Mihalț lipsind al treilea meci la rând (4 minute în 5 întâlniri!)

Tot în încleștarea din zona roșie, la remiza dintre Petrolul Ploiești și Hermannstadt (1-1), albaiulianul Gheorghe Grozav (34 de meciuri, 2536 minute, 6 goluri, două assisturi) a strâns toate minutele în tricoul „lupilor galbeni”, care au pierdut prileme puncte sub comanda lui Topal.

„Lanterna roșie” Metaloglobus a înregistrat al treilea insucces consecutiv, 2-3 în jocul extern cu FC Botoșani. Alexandru Țîrlea, apărătorul dreapta din Petrești, nu a evoluat, din motive medicale, după 8 întâlniri succesive ca integralist!

La Ovidiu, antrenorul Flavius Stoican a debutat cu stângul pe banca marinarilor, acesta înlocuindu-l pe Ianis Zicu. Farul Constanța a pierdut cu FCSB, scor 2-3, ultima întâlnire din scurtul mandat al lui Mirel Rădoi pe banca fostei campioane (va pleca la Gaziantep), unul dintre arbitrii asistenți a fost albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba).

foto: SPORT Pictures

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI