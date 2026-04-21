VIDEO | Vitezomani prinși cu aproape 200 la oră pe autostrada A1, în Alba: AMENZI de aproape 50.000 de lei în urma unei acțiuni de tip BLITZ

Vitezomani prinși cu aproape 200 la oră pe autostrada A1, în Alba: AMENZI de aproape 50.000 de lei în urma unei acțiuni de tip BLITZ

În cadrul operațiunii europene ROADPOL SPEED, Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a desfășurat o acțiune de tip BLITZ, în data de 19 aprilie 2026, în intervalul orar 10.00 – 16.00, pe Autostrada A1, la kilometrul 316, pe raza localității Pianu de Jos.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 140 de verificări de autovehicule și au fost constatate 67 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 48.397 de lei.

Au fost reținute 16 permise de conducere, au fost retrase trei certificate de înmatriculare și a fost constatată o infracțiune rutieră, un conducător auto fiind depistat în trafic cu dreptul de conducere suspendat.

sursa: IPJ Alba

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI