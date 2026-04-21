VIDEO | Vitezomani prinși cu aproape 200 la oră pe autostrada A1, în Alba: AMENZI de aproape 50.000 de lei în urma unei acțiuni de tip BLITZ
În cadrul operațiunii europene ROADPOL SPEED, Biroul de Poliție Autostradă A1 Râmnicu Vâlcea – Deva a desfășurat o acțiune de tip BLITZ, în data de 19 aprilie 2026, în intervalul orar 10.00 – 16.00, pe Autostrada A1, la kilometrul 316, pe raza localității Pianu de Jos.
În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 140 de verificări de autovehicule și au fost constatate 67 de abateri de natură contravențională, majoritatea pentru depășirea regimului legal de viteză, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 48.397 de lei.
Au fost reținute 16 permise de conducere, au fost retrase trei certificate de înmatriculare și a fost constatată o infracțiune rutieră, un conducător auto fiind depistat în trafic cu dreptul de conducere suspendat.
sursa: IPJ Alba
Știri recente din categoria Curier Județean
VIDEO | Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate
Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate Proiectul bugetului municipiului Sebeș pentru anul 2026 se află în consultare publică. Joi, 23 aprilie 2026, de la ora 16.00, în Aula Primăriei Municipiului Sebeș, este programată dezbaterea publică referitoare la acesta. „Este un buget care se […]
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș Creșele din cartierele Partoș, Ampoi I,II și III vor fi închise în data de 27 și 28.04.2026 din cauza unor lucrări SC APA CTTA SA ALBA, […]
FOTO | PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026
PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026 În perioada 7 – 9 aprilie 2026, s-a desfășurat la Târgoviște etapa națională a Olimpiadei de Tehnologii din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026. Elevii Liceului […]
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD”
Premierul Ilie Bolojan: „Decizia PNL este să nu mai facă o coaliție cu PSD” Conducerea extinsă a Partidului Național Liberal...
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul...
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne fără apă potabilă. Zonele afectate
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne...
5 – 6 iunie 2026 | Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape
Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape Alba Iulia va găzdui...
VIDEO | Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate
Buget de 165 de milioane de lei pentru municipiul Sebeș în anul 2026: Care vor fi investițiile derulate Proiectul bugetului...
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o să fie oprită în mai multe cartiere din oraș
27 – 28 aprilie 2026 | Creșe din Alba, închise pentru 48 de ore după ce furnizarea apei potabile o...
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan
Miniștrii PSD, demisie în bloc miercuri seară sau joi dimineață. Liderii partidului vor discuta cu președintele Nicușor Dan PSD își...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...