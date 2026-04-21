Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”
Forma finală a Calendarului de înscriere la creșă/grădiniță și în serviciile de educație timpurie complementare pentru anul școlar 2026-2027 a fost stabilită, a anunțat, marți, 21 aprilie 2026 Ministerul Educației.
„Vă rugăm să aveți în vedere că ordinea înscrierii/numărul de înregistrare al cererii de înscriere nu constituie un criteriu, înscrierea nu se face pe principiul „primul venit, primul servit”, ci pe baza criteriilor generale și specifice descrise în metodologie”, a precizat Ministerul Educației.
Câteva informații importante:
*În grupele de nivel antepreșcolar (creșă) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 luni și 3 ani, în limita numărului de locuri disponibile după etapa de reînscrieri.
*În grupele de nivel preșcolar (grădiniță) pot fi înscriși copiii cu vârste între 3 și 6 ani, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri.
*În cererile-tip de înscriere părinții pot trece trei opțiuni, în ordinea preferințelor. Cererea se depune la unitatea de învățământ aleasă ca primă opțiune.
*Etapa de reînscrieri este etapa în care părinții copiilor care sunt acum la grădiniță/creșă îți exprimă opțiunea privind frecventarea grădiniței/creșei și în anul școlar următor.
Locurile pe care se vor face înscrieri pentru copiii care nu sunt acum la creșă/grădiniță sunt locurile rămase libere după această etapă.
Grupa mare și grupa mijlocie fac parte din învățământul obligatoriu. Înscrierea la grădiniță se va face acordându-se prioritate cuprinderii în grădinițe a copiilor de 4 și 5 ani.
Calendarul înscrierii la grădiniţă/creşă/ în servicii de educație timpurie complementare, 2026-2027
Etapa de reînscrieri 18-22 mai 2026
Sunt reînscriși, pentru anul şcolar următor, copiii care frecventează unitatea de învăţământ în anul școlar curent, ca urmare a exprimării acestei opţiuni de către părinți printr-o cerere scrisă.
Pentru unităţile de învățământ care au şi grupe de nivel antepreşcolar, copiii de 3 ani din grupa mare de la creșă pot fi reînscrişi în grupa mică de la grădiniță, în limita locurilor disponibile și în ordinea descrescătoare a vârstei, dacă părinții solicită acest lucru.
22 mai 2026 Afişarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri
Etapa I din cadrul procesului de înscrieri
*25 mai – 18 iunie 2026: Înscriere în baza celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor disponibile după etapa de reînscrieri, astfel:
• 25-29 mai 2026 (colectare cereri)
• 2-8 iunie 2026 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
• 9-12 iunie 2026 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
• 15-17 iunie 2026 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)
• 18 iunie 2026: Afişarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri
Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri 22 iunie-9 iulie 2026
Înscrierea copiilor pe locurile libere rămase în urma primei etape, pe baza celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere, astfel:
• 22-26 iunie 2026 (colectare cereri)
• 29 iunie – 1 iulie 2026 (procesare cereri Faza l-prima opțiune)
• 2-6 iulie 2026 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
• 7-8 iulie 2026 (procesare cereri Faza a III-a – a treia opțiune)
• 9 iulie 2026 Afişarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri
Etapa de ajustări 17-27 august 2026 Înscrierea, pe locurile libere, în baza solicitărilor părinților depuse la ISJ/ISMB, a copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape. În această etapă pot fi înscriși
• copiii nerepartizați după cele două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani şi de 5 ani;
• copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși, ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;
• copiii de peste 2 ani ai căror părinți solicită înscrierea în grupa mică de la grădiniță.
28 august 2026 Afişarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de
ajustări
foto – creșa din Aleea Parc Sebeș (arhivă, cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Știrea Zilei
Curier Județean
Politică Administrație
Opinii Comentarii
