VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș

Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș

Mai multe zone din județul Alba au fost afectate de o ploaie puternică, însoțită de căderi de gheață, marți, 21 aprilie 2026, pe fondul instabilității atmosferice.

Un cititor ziarulunirea.ro a surprins într-un videoclip imagini din Alba Iulia, unde se poate observa cantitatea mare de gheață adunată la geamul apartamentului său.

Reamintim că, în data de 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină, potrivit ANM.

Fenomenele meteo vizate sunt: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni, potrivit meteorologilor ANM.

