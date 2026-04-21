VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș

Ştirea Ta

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Grindină și bucăți de gheață la Alba Iulia: Ploaie torențială în mai multe zone din oraș

Mai multe zone din județul Alba au fost afectate de o ploaie puternică, însoțită de căderi de gheață, marți, 21 aprilie 2026, pe fondul instabilității atmosferice.

Un cititor ziarulunirea.ro a surprins într-un videoclip imagini din Alba Iulia, unde se poate observa cantitatea mare de gheață adunată la geamul apartamentului său.

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo

Reamintim că, în data de 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină, potrivit ANM.

Fenomenele meteo vizate sunt: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă.

Marți și miercuri vremea va deveni rece pentru această dată, astfel în timpul nopților, pe alocuri se va produce brumă, îndeosebi în jumătatea de nord a teritoriului și în depresiuni, potrivit meteorologilor ANM.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo

Publicat

acum 3 ore

în

21 aprilie 2026

De

Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo Un drum din comuna Hopârta a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo puternice de astăzi, 21 aprilie 2026.  Mai exact, un cititor ziarulunirea.ro a transmis un videoclip în care se […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO-ȘTIREA TA | „Pistă” de 100 de metri garduri în parcul din centrul municipiului Alba Iulia

Publicat

acum 6 ore

în

21 aprilie 2026

De

VIDEO-ȘTIREA TA | „Pistă” de 100 de metri garduri în parcul din centrul municipiului Alba Iulia Parcul din centrul municipiului Alba Iulia, din vecinătatea Casei de Cultură a Studenților, s-a „îmbogățit” cu o serie de garduri. Amplasarea acestora reprezintă o măsură pentru protejarea spațiului verde. Trecătorii obișnuiesc să opteze pentru „trasee” mai scurte prin parcul […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Vulpe ,,cu râie” văzută la Alba Iulia: Animalul căuta de mâncare pe o stradă din cartierul Cetate

Publicat

acum o zi

în

20 aprilie 2026

De

Vulpe ,,cu râie” văzută la Alba Iulia: Animalul căuta de mâncare pe o stradă din cartierul Cetate O vulpe ,,cu râie” a fost observată duminică seara, 19 aprilie 2026, pe strada Cloșca din cartierul Cetate. Videoclipul a fost surprins de un cititor ziarulunirea.ro care a precizat că vulpea ,,are râie”, iar din imagini se poate […]

Citește mai mult