FOTO | Alba în Superligă: Gicu Grozav, gol decisiv pentru „lupii galbeni”
Alba în Superligă: Gicu Grozav, gol decisiv pentru „lupii galbeni”
Albaiulianul Gicu Grozav a marcat golul decisiv pentru „lupii galbeni” în victoria externă de la Slobozia (2-1), un meci cu implicații aparte în lupta pentru supraviețuire din subsol în Superliga de fotbal.
A fost a doua victorie la rând realizată de Petrolul Ploiești sub comanda lui Mehmet Topal.
Gicu Grozav (33 de jocuri, 2446 de minute, 6 reușite și două pase decisive), căpitan al vizitatorilor, a bifat toate minutele și a înscris în minutul 85, cu un șut de la marginea careului (nu mai înscrisese de 9 partide), fiind desemnat MVP-ul întâlnirii de către LPF. La ialomițeni nu a evoluat Nicolae Carnat (5 întâlniri, 132 de minute), jucătorul din Mihalț nefiind inclus în lot (numai 4 minute în ultimele 4 dispute).
În derby-ul turului, pe „Cluj Arena”, Bergodi i-a dat „mat” lui Coelho. După o prestație încântătoare, liderul „U” Cluj a administrat, după o prestație încântătoare, o umilință Craiovei, văzută drept marea favorită pentru titlu. „Șepcile roșii” au acum prima opțiune pentru a câștiga un titlu pentru istorie, oltenii suferind cea mai drastică înfrângere din ultimul deceniu. Dublă Jovo Lukic, golgheterul primei scene cu 18 reușite, și gol Nistor, reprezintă alte borne ale umilinței, doi foști jucători ai „Științei” fiind în postura de „killeri”.
Abrudeanul Ovidiu Bic (31 de dispute, 2178 de minutem un gol și o pasă decisivă) a jucat perfect, până la final, în linia mediană a Clujului, „alb-negrii” bifând a zecea victorie consecutivă (două în Cupa României).
În „Gruia”, în remiza dintre CFR Cluj și Dinamo (1-1), cu „câinii roșii” singura echipă care nu a câștigat în play-off, pe gazon s-a aflșat doar aiudeanul Andrei Cordea, la amfitrioni. Golgheterul gazdelor (26 de prezențe, 1615 minute, 11 goluri și 4 assist-uri) a jucat până în minutul 65. În schimb, zlătneanul Andrei Mărginean (21 de întâlniri, 1320 de minute, două pase decisive), nu a prins lotul lui Kopic.
În „Giulești”, antrenorul aiudean Bogdan Andone a întâlnit un Rapid în criză. La una dintre tușe a oficiat albaiulianul Alexandru Vodă (președintele CJA Alba).
În subsol, o altă confruntare cu miză pentru evitarea Ligii 2, între nou-promovatele Metaloglobus, „lanterna roșie”, și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 0-1 s-au regăsit pe gazon doi jucători din județ, adversari direcți. La gazde, fundaș dreapta a fost Alexandru Țîrlea (8 partide, 720 de minute, integralist), originar din Petrești, iar la vizitatori apărător sânga a activat toate minutele Răzvan Trif, din Mihalț, cu 10 întâlniri pentru ciucani (856 minute, un gol).
Eșecul de la Sibiu, din confruntarea Hermannstadt – Farul Constanța (oaspeții, al doilea eșec consecutiv) a produs demisia antrenorului Ianis Zicu, înlocuit de Flavius Stoican (ex-ACSM Reșița), deși în pole position era numele lui Ioan Ovidiu Sabău.
