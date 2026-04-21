FOTO | PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026
PREMII obținute de elevi ai Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia la Olimpiada Națională din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026
În perioada 7 – 9 aprilie 2026, s-a desfășurat la Târgoviște etapa națională a Olimpiadei de Tehnologii din aria curriculară „Tehnologii” – Construcții, instalații și lucrări publice 2026.
Elevii Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia au obținut rezultate deosebite:
*Locul II: David Bogdan Andrei – clasa a XI-a
*Mențiune: Popovici Mihai Nicolae – clasa a XI-a
*Diplomă de participare: Dobran Robert Adrian – clasa a XI-a, Gilulovici Andrei Cătălin – clasa a XII-a și Mălaiu Raul Luckas – clasa a XII-a
„Mulțumiri domnilor profesori coordonatori prof. Muntean Ioan, prof. Pinte Cristian și prof. Ștefănescu Marian pentru dedicare și susținere!
Felicitări tuturor elevilor pentru munca și performanțele lor!”, au transmis reprezentanții Liceului Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia.
21 aprilie 2026 | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Marțea, ziua cu cele mai multe accidente
21 aprilie 2026 | Acțiune în sistem releu pe DN 1, în Alba: Marțea, ziua cu cele mai multe accidente Marți, 21 aprilie 2026, în intervalul orar 11.00 – 15.00, polițiștii rutieri acționează pe DN 1, drumul național care tranzitează județul Alba, în vederea creșterii gradului de siguranță rutieră. În cursul anului 2025, au fost […]
FOTO | Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi
Ioana Mariș, elevă a Colegiului Național „Inochentie Micu Clain” Blaj, PREMIU SPECIAL la Olimpiada Națională de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice) 2026: Prestație remarcabilă și pentru Andreea Maria Dicoi În perioada 17–19 aprilie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria” din Ploiești, a avut loc proba B a Olimpiadei Naționale de Pedagogie-Psihologie (colegii și licee pedagogice). […]
20 aprilie 2026 | Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina
Prețul carburanților la pompe, în Alba Iulia: Motorina s-a ieftinit considerabil. Cât costă benzina Șoferii care au alimentat astăzi, 20 aprilie 2026, au găsit prețuri diferite la carburanți în marile rețele de benzinării din Alba Iulia, însă prețurile motorinei s-au ieftinit considerabil față de acum câteva săptămâni. O diferență consistentă, față de săptămânile trecute, se […]
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul...
Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA Şeful Departamentului pentru...
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne fără apă potabilă. Zonele afectate
Alba Iulia, fără apă timp de 48 de ore: Zeci de străzi din mai multe cartiere din municipiu vor rămâne...
5 – 6 iunie 2026 | Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape
Campionatul Național de Super Rally 2026 începe la Alba Iulia: Unde se vor desfășura celelalte etape Alba Iulia va găzdui...
VIDEO | Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră
Lucrări în forță pe strada Timotei Cipariu din Blaj: Care este motivul mobilizării de pe această arteră Săptămâna a început...
VIDEO | Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente pentru tineri specialiști
Două blocuri independente energetic, construite într-un oraș de munte din Alba: Când vor fi finalizate lucrările la cele 12 apartamente...
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie
Ziua mondială a creativităţii şi inovaţiei, sărbătorită la data de 21 aprilie Ziua Mondială a Creativităţii şi Inovării este celebrată...
Când pică Paștele ortodox și catolic în 2027 și în următorii ani – calendar
Calendar creștin: Când pică Paștele ortodox 2027 și Paștele catolic 2027. Sărbători de Paște 2027 și în urmatorii ani. Când...