VIDEO ȘTIREA TA | Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo

Grindină și ploaie puternică la Hopârta: Un drum a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo

Un drum din comuna Hopârta a fost acoperit de un covor de gheață în urma fenomenelor meteo puternice de astăzi, 21 aprilie 2026.

Mai exact, un cititor ziarulunirea.ro a transmis un videoclip în care se poate observa cum, în urma fenomenelor meteo, un drum a fost acoperit de un covor de gheață. Șoferii trebuie să fie atenți și să conducă cu atenție sporită.

Reamintim că, în data de 20 aprilie, ora 10:00 – 23 aprilie, ora 10:00, vor fi perioade în care va ploua, pe parcursul zilei de luni și în noaptea de luni spre marți îndeosebi în Maramureș, nordul Crișanei, Transilvania și Moldova, marți și miercuri pe arii relativ extinse în regiunile sudice și centrale și local în rest. Vor fi mai ales averse, pe arii restrânse însoțite de descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25…35 l/mp. Izolat va cădea grindină, potrivit ANM.

Fenomenele meteo vizate sunt: ploi moderate cantitativ, precipitații mixte în zona de munte, predominant ninsori la altitudini de peste 1400 m, intensificări ale vântului, răcire accentuată, brumă.

UPDATE

Grindina și ploaia torențială au afectat și gospodăriile din comună. Mai multe fotografii au fost trimise de către un localnic pentru ziarulunirea.ro. În imagini se poate observa că gheața are dimensiuni semnificative și s-a adunat în diferite locuri, precum curte sau un acoperiș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI