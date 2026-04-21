Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, este audiat, marţi, la secţia militară a DNA, în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA, potrivit televiziunii Antena 3.
DNA ar instrumenta achiziţionarea, în anul 2017, a unui elicopter SMURD cu suma de aproximativ 4 milioane de euro pentru care nu s-ar fi plătit TVA.
Este vorba despre un presupun prejudiciu de aproximativ un milion de euro.
Pentru achiziţia acestui elicopter ar fi semnat şi Raed Arafat, iar mai multe persoane ar urma să fie puse sub acuzare.
În 27 martie 2026, procurorii au făcut percheziţii la sediul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), într-un dosar care ar viza munca fictivă a unor medici.
Raed Arafat a declarat atunci că este o anchetă in rem, iar DSU a precizat că anchetatorii au solicitat documente relevante pentru clarificarea situaţiei investigate, care urmează a fi transmise în cel mai scurt timp, şi au ridicat telefoane mobile aparţinând unor angajaţi ai instituţiei.
Ulterior, Raed Arafat a infirmat ”categoric” existenţa unor posibile angajări fictive în cadrul instituţiei şi anunţa că a colaborat şi va colabora în continuare cu anchetatorii.
„Adevărul trebuie stabilit pe baza faptelor, a documentelor şi a cadrului legal, nu prin speculaţii”, a transmis atunci Raed Arafat.
sursa: News.ro
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul nu este «primul venit, primul servit»”
Calendarul înscrierilor la creșă și grădiniță pentru anul școlar 2026 – 2027, aprobat: Când începe prima etapă. Ministerul Educației: „Criteriul...
Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA
Raed Arafat, audiat la DNA în cazul achiziţionării unui elicopter pentru care nu s-ar fi plătit TVA Şeful Departamentului pentru...
