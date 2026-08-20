Ajutor pentru fermieri 2026: Schema de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum, aprobată de Guvern într-o variantă „intrată la apă”
Ajutor pentru fermieri 2026: Schema de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum, aprobată de Guvern într-o variantă „intrată la apă”
Guvernul a aprobat, în ședința de joi, 20 august 2026 schema de ajutor de minimis pentru susținerea producției de cartofi de consum în 2026, cu un buget total de 26,625 milioane de lei. Producătorii vor putea primi cel mult 300 de euro pe hectar, proporțional cu suprafața efectiv cultivată.
Suma aprobată este mult sub nivelul de 700-800 de euro pe hectar propus inițial de Ministerul Agriculturii. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, susține că plafonul de 300 de euro reprezintă maximumul pentru care Guvernul a acceptat alocarea fondurilor necesare.
„Aceasta a fost suma maximă pentru care am putut obține aprobarea bugetului necesar”, a transmis Tanczos Barna, subliniind că programul trebuie lansat înainte de recoltare, în contextul creșterii costurilor de producție și al presiunii importurilor.
Cine poate primi banii
Schema se adresează producătorilor agricoli persoane fizice cu atestat de producător valabil până la 31 decembrie 2026, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale și familiale, precum și persoanelor juridice.
Pentru acordarea sprijinului, fermierii trebuie să îndeplinească mai multe condiții: să cultive cel puțin 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obțină minimum 12 tone de cartofi la hectar, să fie înscriși în Registrul agricol și să demonstreze valorificarea producției prin documentele prevăzute de legislație.
Doar cinci zile pentru înscriere
Cererile de înscriere trebuie depuse la Direcțiile pentru Agricultură Județene în termen de cinci zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a hotărârii. Documentele pot fi transmise și electronic, prin poștă sau prin curier.
Suprafețele cultivate și existența culturilor vor fi verificate înainte de recoltare de echipe mixte formate din reprezentanți ai DAJ și ai centrelor județene APIA.
Recoltarea și valorificarea cartofilor trebuie realizate după verificarea în teren și cel târziu până la 18 noiembrie 2026. Documentele care dovedesc valorificarea producției trebuie depuse până la 23 noiembrie, iar plata ajutorului este programată până la 22 decembrie 2026.
Ajutorul este supus regulilor europene privind minimis, astfel că o întreprindere sau o întreprindere unică nu poate primi, cumulat, mai mult de echivalentul în lei a 50.000 de euro în ultimii trei ani.
Dacă valoarea totală a solicitărilor depășește bugetul de 26,625 milioane de lei, sprijinul de 300 de euro pe hectar nu va fi acordat integral, ci va fi redus proporțional pentru toți beneficiarii.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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