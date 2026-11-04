Video | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe strada Vasile Goldiș
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe strada Vasile Goldiș
Un accident rutier a avut loc miercuri, 4 noiembrie 2026, pe strada Vasile Goldiș din Alba Iulia. Polițiștii din Alba transmit că două autovehicule au fost implicate în evenimentul rutier.
Potrivit IPJ Alba, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Vasile Goldiș, din municipiul Alba Iulia.
Din primele informații, în evenimentul rutier ar fi implicate două autovehicule.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.
Foto: Arhivă (rol ilustrativ)
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