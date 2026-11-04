Stație de pompare îngropată, pentru ca în două comune din Alba apa potabilă să ajungă la rezervor și în verile secetoase: În ce stadiu este proiectul

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Îmbunătățire alimentare cu apă potabilă a localităților Bucerdea Grânoasă și Crăciunelu de Jos“. Titularul este Comuna Bucerdea Grânoasă.

Investiția va fi amplasată în satul Bucerdea Grânoasă, pe strada Ioan Maiorescu, nr. 130, în intravilan. Potrivit memoriului de prezentare, în rezervorul de acumulare, care alimentează rețeaua celor două localități, ajunge un debit tot mai mic de apă. Consumul a crescut, iar presiunea pe magistrala FIR 2 scade, mai ales în perioadele de caniculă și secetă, tot mai lungi în ultimii ani.

Ce se construiește

Soluția propusă este o stație de pompare montată subteran, pe conducta de aducțiune existentă, în apropierea școlii generale, la cota 295. Stația va fi într-un cămin din PEHD triplu-strat cu diametrul exterior de 2 m. Ea va avea două pompe centrifugale verticale, una activă și una de rezervă, fiecare de 4,5 kW. Debitul vizat este de 9,76 l/s la o înălțime de pompare de 17 mCA, valoare preluată din proiectul de reabilitare a conductei de aducțiune SP Galda – Blaj, realizat anterior în județ.

Echipamentele sunt comandate prin convertizoare de frecvență, iar datele vor fi transmise la distanță către dispeceratul central. Stația se leagă de aducțiunea existentă, lungă de 3.600 m, prin două conducte scurte din PEHD de 250 mm, câte 10 m pe aspirație și pe refulare. Pentru alimentarea cu energie electrică este nevoie de un branșament, pe baza unui studiu de soluție.

Dimensiunea lucrărilor și costurile

Valoarea investiției este de 437.000 lei fără TVA. Execuția este estimată la 11 luni: trei pentru proiectare și opt pentru lucrări. Suprafața afectată este mică: 21 mp pentru conducte și 3,14 mp ocupați definitiv de cămin. Săpăturile se fac predominant mecanizat, iar din excavări rezultă circa 35 mc de pământ și pietre necontaminate. Acestea vor fi reutilizate la umpluturi sau duse la un depozit autorizat. La final, terenul va fi readus la starea inițială, conform acordului administratorului drumului.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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