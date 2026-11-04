Sindicatele avertizează: România ar putea ajunge la proteste de stradă și chiar la grevă generală dacă salariul minim rămâne blocat

Negocierile privind stabilirea salariului minim brut pentru anul 2027 riscă să se transforme într-un nou conflict între sindicate, Guvern și reprezentanții mediului de afaceri. Blocul Național Sindical (BNS) solicită majorarea salariului minim la 4.652 de lei brut, cu peste 300 de lei mai mult față de nivelul actual, și transmite că nu este dispus să accepte o valoare inferioară celei rezultate din calculele sale.

Într-o intervenție la Radio România Actualități, în emisiunea „Apel matinal”, vicepreședintele BNS, Grigore Mare, a declarat că, până în prezent, Guvernul nu a venit cu o propunere concretă, iar perspectiva menținerii salariului minim la nivelul actual este una care nemulțumește profund organizațiile sindicale.

„Guvernul nu are deocamdată nicio propunere. El dacă ar putea să rămână salariul la nivelul actual ar fi foarte bine. Din păcate, românii au sărăcit, 2024-2023, vedem cu toții rata inflației, puterea de cumpărare a scăzut foarte mult”, a afirmat Grigore Mare.

4.652 de lei, pragul sub care sindicatele spun că nu negociază

Propunerea BNS are la bază calculele privind necesarul de venituri și raportarea salariului minim la costul vieții, în contextul scăderii puterii de cumpărare și al creșterii cheltuielilor gospodăriilor.

Grigore Mare susține că veniturile actuale nu mai pot acoperi nevoile elementare ale unei familii, în special în cazul gospodăriilor cu doi copii și în care ambii părinți sunt plătiți cu salariul minim: „Pentru o familie cu doi copii au nevoie de cel puțin 11-12.000 de lei pe lună pentru coșul zilnic. Dacă luăm o familie și amândoi sunt la salariu minim pe economie, sunt la jumătate, la 50% din nevoile sale. Vă dați seama unde am ajuns”.

Întrebat dacă sindicatele ar putea accepta o majorare mai mică decât cea solicitată, vicepreședintele BNS a respins această variantă: „Noi avem niște calcule clare care ne duc la o sumă, ați spus-o și dumneavoastră, 4.652, e foarte greu să accept să merg mai jos de atât, că asta derivă din directiva europeană, din care și noi suntem parte”.

Sindicaliștii solicită, totodată, ca stabilirea salariului minim să se facă pe baza unui mecanism transparent, care să țină cont de coșul minim de consum și de evoluția costului vieții.

Proteste și posibilitatea unei greve generale dacă negocierile eșuează

Cel mai dur avertisment transmis de reprezentantul BNS vizează consecințele unui eventual blocaj al negocierilor. În condițiile în care Guvernul ar menține salariul minim la nivelul actual, iar discuțiile nu ar conduce la un acord, sindicatele iau în calcul mobilizarea angajaților.

„Eu cred că nu vor guvernanții să vadă lumea în stradă, fiindcă muncitorilor le-a ajuns cuțitul la os. Nu se mai poate, nivelul de trai a scăzut foarte mult, vedeți şi dumneavoastră, mergeți în piață, vă întoarceți cu nimic în coș și ați cheltuit o sumă substanțială”, a declarat Grigore Mare.

Întrebat direct ce se va întâmpla dacă negocierile vor stagna, Grigore Mare a indicat posibilitatea declanșării unor acțiuni sindicale de amploare: „Cu siguranță, cu siguranță vor fi revendicări sindicale, lumea va ieși în stradă. Nu avem deocamdată formulată o idee, dar cu siguranță lumea va ieși în stradă sau poate și la o grevă generală”.

Deocamdată, nu există un calendar anunțat al protestelor și nici o decizie privind declanșarea unei greve generale. Declarațiile indică însă că mobilizarea sindicală este luată în calcul în cazul în care negocierile nu vor produce rezultatele solicitate.

Sindicatele vor să acționeze împreună

Un alt element important al strategiei sindicale îl reprezintă reunirea organizațiilor din diferite sectoare de activitate într-o acțiune comună. Potrivit lui Grigore Mare, fragmentarea mișcării sindicale a redus capacitatea acesteia de a susține revendicări unitare: „Mișcarea sindicală din România trebuie să se unească, că am fost destul separaţi, fiecare pe industriile lui, și mișcarea sindicală din România trebuie să se unească, să găsească o soluție de compromis și să manifeste toți împreună”.

Reprezentantul BNS a vorbit despre discuții aflate în desfășurare pentru consolidarea unei poziții comune, care să permită formularea unor revendicări sindicale unitare în perioada următoare: „Cred că în următoarea perioadă sunt discuții și cred că se vor concretiza și în următoarea perioadă veți vedea că lucrurile se vor duce într-o direcție în care ne dorim noi, adică, într-o direcție clară de revendicări sindicale”.

Mediul de afaceri se opune majorării, Guvernul trebuie să găsească un echilibru

Disputa privind salariul minim are loc în condițiile în care reprezentanții mediului de afaceri invocă dificultățile economice și costurile suplimentare pe care le-ar presupune o majorare a salariilor.

BNS susține însă că presiunile economice nu pot fi transferate exclusiv asupra angajaților și cere Guvernului să găsească o soluție care să țină cont atât de situația companiilor, cât și de nevoile salariaților.

„Patronatele spun că nu mai pot, românii au sărăcit. Deci, guvernul trebuie să vină cu un echilibru aici, să găsească o soluție, să ajute într-adevăr și mediul de afaceri, că și mediul de afaceri a avut de suferit în ultima perioadă, dar și românii trebuie să beneficieze de o plusvaloare”, a declarat Grigore Mare.

Acesta consideră că majorarea veniturilor angajaților poate avea efecte inclusiv asupra productivității muncii, prin îmbunătățirea nivelului de trai și a motivației salariaților.

Decizia privind salariul minim, așteptată până la fundamentarea bugetului

Potrivit vicepreședintelui BNS, o decizie privind salariul minim ar urma să fie luată până la finalul acestui an, înainte de fundamentarea bugetului: „Cu siguranță anul ăsta, până la fundamentarea bugetului, se va lua o decizie, dar deocamdată nimic concret”, a subliniat Grigore Mare.

În paralel, negocierile urmează să continue în cadrul Consiliului Național Tripartit, unde Guvernul, sindicatele și patronatele trebuie să discute nivelul viitorului salariu minim și mecanismele de stabilire a acestuia.

În lipsa unui acord, tensiunile ar putea depăși cadrul negocierilor instituționale și s-ar putea muta în stradă.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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