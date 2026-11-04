Îngrijirile medicale și paliative la domiciliu, în creștere în ultimii ani în județul Alba: Tot mai mulți pacienți oncologici beneficiază de servicii

Numărul pacienților care beneficiază de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu este în creștere în județul Alba, iar datele Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Alba arată o extindere a serviciilor în perioada 2024 – semestrul I 2026. Evoluția este vizibilă atât în numărul furnizorilor și al beneficiarilor, cât și în volumul serviciilor acordate, cu o atenție deosebită pentru pacienții oncologici și persoanele cu grad ridicat de dependență.

Datele au fost prezentate de Narcis Muntean, director Relații Contractuale în cadrul CAS Alba, într-un raport privind acordarea pachetului de bază pentru serviciile de îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, inclusiv pentru persoanele diagnosticate cu afecțiuni oncologice, în contextul prevederilor Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului.

Potrivit raportului, în perioada analizată s-a înregistrat o creștere a capacității de furnizare a acestor servicii. Dacă în 2024 și 2025 CAS Alba avea în contract 10 furnizori – nouă pentru îngrijiri medicale și unul pentru îngrijiri paliative –, în primul semestru al anului 2026 numărul acestora a ajuns la 13. Dintre aceștia, 12 furnizează servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, iar unul asigură îngrijiri paliative.

Și numărul recomandărilor medicale avizate a crescut semnificativ. În 2024 au fost înregistrate 1.674 de recomandări, în timp ce în 2025 numărul acestora a ajuns la 2.408, cu aproximativ 44% mai mult. În primele șase luni ale anului 2026 au fost deja avizate 1.438 de recomandări, dintre care 1.300 pentru îngrijiri medicale și 138 pentru îngrijiri paliative.

Peste 800 de beneficiari în doar șase luni

Creșterea solicitărilor se reflectă și în numărul persoanelor care au primit efectiv aceste servicii. În 2024, au beneficiat de îngrijiri la domiciliu 826 de asigurați, iar în 2025 numărul lor a crescut la 1.113, cu aproximativ 35% față de anul precedent.

În primul semestru al anului 2026, CAS Alba a înregistrat deja 836 de beneficiari, dintre care 750 au primit îngrijiri medicale la domiciliu și 86 îngrijiri paliative. Astfel, în numai șase luni, numărul beneficiarilor a depășit totalul consemnat pe parcursul întregului an 2024.

O evoluție similară se observă și în volumul serviciilor prestate. Furnizorii au raportat 34.372 de zile de îngrijiri în 2024 și 53.450 în 2025, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 55%. În primul semestru al anului 2026 au fost raportate alte 30.299 de zile de îngrijiri, dintre care 27.823 pentru servicii medicale și 2.476 pentru îngrijiri paliative.

Pacienții cu grad ridicat de dependență, printre principalii beneficiari

Îngrijirile medicale la domiciliu sunt acordate asiguraților în baza unei recomandări medicale și se adresează, în principal, pacienților cu status de performanță ECOG 3 sau 4, care au un grad important de dependență, întâmpină dificultăți în realizarea activităților de bază sau sunt complet imobilizați.

Datele CAS Alba arată că, în 2025, din totalul de 48.336 de zile de îngrijiri medicale raportate, 32.621 au fost acordate pacienților cu status ECOG 3, iar 15.715 celor cu ECOG 4.

În primul semestru al anului 2026, din cele 27.823 de zile raportate, 19.864 au revenit pacienților cu ECOG 3, iar 7.959 celor cu ECOG 4. Cifrele evidențiază nevoia constantă de servicii medicale pentru persoanele care necesită sprijin susținut și îngrijire specializată la domiciliu.

O componentă importantă a activității este reprezentată de îngrijirea pacienților diagnosticați cu afecțiuni oncologice. În 2025 au fost raportate 15.334 de zile de îngrijiri pentru această categorie de pacienți, dintre care 11.119 pentru îngrijiri medicale și 4.215 pentru îngrijiri paliative.

În primele șase luni ale anului 2026, numărul a ajuns la 11.396 de zile, respectiv 9.338 pentru îngrijiri medicale și 2.058 pentru îngrijiri paliative.

Ponderea zilelor de îngrijiri destinate pacienților oncologici a crescut, astfel, de la aproximativ 29% din totalul raportat în 2025 la circa 38% în semestrul I 2026. Evoluția subliniază rolul tot mai important al serviciilor la domiciliu în îngrijirea persoanelor diagnosticate cu cancer, inclusiv prin asigurarea continuității tratamentului și a sprijinului paliativ.

Fondurile alocate au crescut, iar execuția bugetară s-a menținut la un nivel ridicat

Dezvoltarea serviciilor a fost însoțită de majorarea resurselor financiare. Creditele de angajament aprobate pentru îngrijirile medicale și paliative la domiciliu au fost de 4.768.080 de lei în 2024 și au crescut la 7.147.210 lei în 2025. Pentru primul semestru al anului 2026 au fost aprobate fonduri de 3.887.310 lei.

Gradul de realizare a creditelor de angajament a fost de 97,80% în 2024, 99,53% în 2025 și 98,58% în primul semestru al anului 2026. În ceea ce privește creditele bugetare și plățile efectuate, gradul de realizare a fost de 100% în toate cele trei perioade analizate.

O creștere importantă s-a înregistrat și în cazul fondurilor destinate Planului Național de Prevenire și Combatere a Cancerului. Creditele de angajament aprobate pentru această componentă au crescut de la 603.790 de lei în 2024 la 2.121.210 lei în 2025. Pentru semestrul I 2026 au fost aprobate 1.379.310 lei.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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