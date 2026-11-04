Când vor fi alimentate și activate cardurile pentru prima de carieră didactică: Cine beneficiază de cei 1.500 lei
Când vor fi alimentate și activate cardurile pentru prima de carieră didactică: Cine beneficiază de cei 1.500 lei
Beneficiarii eligibili pentru prima didactică, care nu au primit încă cei 1.500 de lei net, pot activa măsura de sprijin până la 14 decembrie 2026, a anunțat marți, 3 noiembrie 2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Cardurile pot fi alimentate în noiembrie și decembrie, după prelungirea termenului prin OUG nr. 43/2026.
Prelungirea se aplică personalului didactic care a fost în activitate în anul școlar sau universitar 2025-2026 și continuă să lucreze în sistem și în 2026-2027. Sunt vizate atât persoanele validate ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost alimentate, cât și cele identificate pentru care cardurile nu au putut fi emise din cauza unor erori sau neconcordanțe.
În acest din urmă caz, cardurile vor putea fi emise după clarificarea problemelor apărute în procesul de validare. Prelungirea perioadei de activare și alimentare a suporturilor electronice a fost introdusă prin OUG nr. 43/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 30 octombrie.
„Fiecare profesor care are dreptul la prima de carieră didactică trebuie să o primească. Termenul a fost prelungit tocmai pentru asta, iar cardurile pot fi alimentate până la sfârșitul anului. Îi îndemn pe cei care nu au activat încă măsura să o facă până pe 14 decembrie. Sunt bani care merg direct în formarea profesională a cadrelor didactice și, prin ea, în calitatea orelor la care participă elevii”, a declarat Alexandru Mihai Ghigiu, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
Cum se activează prima de carieră didactică
Pentru a primi banii, beneficiarii trebuie să activeze măsura de sprijin până cel târziu pe 14 decembrie 2026. Activarea se poate face în două moduri:
– din aplicația Pluxee România;
– telefonic, la numărul 021 232 99 55, apel cu tarif normal. Ministerul le recomandă persoanelor eligibile să nu aștepte ultimele zile înaintea termenului, astfel încât verificarea și alimentarea cardurilor să poată fi făcute fără întârzieri.
Ministerul le recomandă persoanelor eligibile să nu aștepte ultimele zile înaintea termenului, astfel încât verificarea și alimentarea cardurilor să poată fi făcute fără întârzieri.
Pentru ce pot fi folosiți cei 1.500 de lei Prima de carieră didactică are o valoare nominală de 1.500 de lei net și este acordată pe suport electronic. Cel puțin 65% din sumă, respectiv minimum 975 de lei, trebuie folosită pentru cursuri de pregătire profesională avizate sau acreditate de Ministerul Educației și Cercetării.
Lista cursurilor și cea a furnizorilor acreditați sunt publicate pe site-ul instituției. Banii mai pot fi utilizați pentru cumpărarea cărților de specialitate, pentru cheltuieli asimilate acestora și pentru alte achiziții necesare desfășurării activității didactice.
Banii mai pot fi utilizați pentru cumpărarea cărților de specialitate, pentru cheltuieli asimilate acestora și pentru alte achiziții necesare desfășurării activității didactice.
De această primă beneficiază:
– cadrele didactice și personalul didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat;
– cadrele didactice din învățământul universitar de stat care au gradul de conferențiar, șef de lucrări sau lector ori asistent universitar;
– personalul didactic auxiliar din învățământul universitar de stat.
Măsura este reglementată prin OUG nr. 58/2023 și finanțată din fonduri europene, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027. Obiectivul este sprijinirea dezvoltării profesionale a personalului didactic și didactic auxiliar din sistemul public de învățământ.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Sindicatele avertizează: România ar putea ajunge la proteste de stradă și chiar la grevă generală dacă salariul minim rămâne blocat
Sindicatele avertizează: România ar putea ajunge la proteste de stradă și chiar la grevă generală dacă salariul minim rămâne blocat Negocierile privind stabilirea salariului minim brut pentru anul 2027 riscă să se transforme într-un nou conflict între sindicate, Guvern și reprezentanții mediului de afaceri. Blocul Național Sindical (BNS) solicită majorarea salariului minim la 4.652 de […]
VIDEO | S-a deschis circulația rutieră pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 Nord: Șoferii au acum legătură directă între A3 și A2
S-a deschis circulația rutieră pe loturile 3 și 4 ale autostrăzii A0 Nord: Șoferii au acum legătură directă între A3 și A2 Circulaţia pe loturile 3 şi 4 ale A0 Nord a fost deschisă miercuri, 4 noiembrie 2026, șoferii având acum legătură directă între A3 și A2. Inaugurarea a fost iniţial anunţată pentru 26 octombrie […]
Victor Pițurcă, citat ca martor la Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul Extensiv, nu s-a prezentat la instanță și va fi adus cu mandat la termenul următor: Ancheta vizează un presupus prejudiciu imobiliar de 20 de milioane de euro
Victor Pițurcă, citat ca martor la Curtea de Apel Alba Iulia, în dosarul Extensiv, nu s-a prezentat la instanță și va fi adus cu mandat la termenul următor: Ancheta vizează un presupus prejudiciu imobiliar de 20 de milioane de euro Fostul selecționer al echipei naționale de fotbal, Victor Pițurcă, nu s-a prezentat miercuri, 4 noiembrie […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Când vor fi alimentate și activate cardurile pentru prima de carieră didactică: Cine beneficiază de cei 1.500 lei
Când vor fi alimentate și activate cardurile pentru prima de carieră didactică: Cine beneficiază de cei 1.500 lei Beneficiarii eligibili...
Sindicatele avertizează: România ar putea ajunge la proteste de stradă și chiar la grevă generală dacă salariul minim rămâne blocat
Sindicatele avertizează: România ar putea ajunge la proteste de stradă și chiar la grevă generală dacă salariul minim rămâne blocat...
Știrea Zilei
Video | Parcul Arini din Sebeș, în transformare! Investiții de 40 de milioane de lei în regenerare urbană, infrastructură verde și pădure urbană. Dorin Nistor: „Indiferent de vârstă, fiecare va avea ce să facă”
Parcul Arini din Sebeș, în transformare! Investiții de 40 de milioane de lei în regenerare urbană, infrastructură verde și pădure...
VIDEO | Detalii noi despre șoferul STP arestat preventiv: Ar fi solicitat și stocat imagini explicite de la o minoră de 14 ani și ar fi șantajat-o să se întâlnească cu el
Detalii noi despre șoferul STP arestat preventiv: Ar fi solicitat și stocat imagini explicite de la o minoră de 14...
Curier Județean
Video | Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe strada Vasile Goldiș
Accident rutier la Alba Iulia: Impact între două autoturisme pe strada Vasile Goldiș Un accident rutier a avut loc miercuri,...
Foto | Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru sport
Ștefan Nagy, din Alba Iulia, la 100 de ani: Un secol de viață, o lecție de ambiție și pasiune pentru...
Politică Administrație
Foto | USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara
USR Alba, la masa deciziilor naționale: Președintele Flaviu Rădițoiu și alți membri au reprezentat filiala la Congresul de la Timișoara...
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă reală”
Restructurări masive în aparatul de stat: Agențiile și primăriile mici, vizate de comasări / Sorin Grindeanu: „Avem nevoie de reformă...
Opinii Comentarii
Mesaje de Halloween în limba engleză 2026. Texte pentru Sms-uri și urări „înfricoșătoare”
“Trick or treat!” • Mesaje, sms-uri și urări „înfricoșătoare” de Halloween 2026 în limba engleză • mesaje de groază de...
MESAJE de HALLOWEEN 2026. SMS-uri, felicitări, statusuri, mesaje amuzante, înfricoșătoare și mesaje în limba engleză de HALLOWEEN
Mesaje de Halloween 2026 • Felicitări, urări şi statusuri înfricoşătoare • mesaje de groază • mesaje horror • SMS -uri...