Admiterea la liceele tehnologice 2026. Elevii care nu dau Evaluarea Națională, nu vor putea participa la prima etapă de repartizare computerizată. Vor avea acces doar la locurile rămase libere

Anul școlar 2026-2027 vine cu o modificare majoră pentru elevii care vor să urmeze o calificare profesională după clasa a VIII-a. Odată cu integrarea școlii profesionale în cadrul liceelor tehnologice, admiterea se va desfășura după reguli noi, iar participarea la Evaluarea Națională devine mult mai importantă decât în anii anteriori.

Până acum, mulți elevi alegeau să se înscrie direct la școala profesională, fără să mai participe la examenul de la finalul gimnaziului. Începând cu 2026, această posibilitate dispare, iar accesul către specializările tehnologice se va face prin sistemul general de admitere la liceu.

De ce devine importantă Evaluarea Națională

Noua organizare îi obligă pe absolvenții clasei a VIII-a să participe la procesul de admitere utilizat pentru toate filierele liceale.

Directorii liceelor tehnologice avertizează că elevii care aleg să nu susțină Evaluarea Națională își pot reduce considerabil șansele de a obține locul dorit. Aceștia nu vor putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și vor avea acces doar la locurile rămase libere după finalizarea repartizării inițiale.

Pentru mulți candidați, acest lucru poate însemna pierderea posibilității de a urma calificarea profesională pe care și-o doresc.

Reprezentanții unităților de învățământ îi sfătuiesc pe elevi să participe la examen indiferent de nivelul de pregătire sau de nota pe care cred că o pot obține. Chiar și o medie modestă oferă mai multe opțiuni decât lipsa participării la Evaluarea Națională.

Cum va funcționa noul sistem

Prin noua structură, elevii înscriși la profilul tehnologic vor putea obține o calificare profesională de nivel III la finalul clasei a XI-a sau vor putea continua studiile pentru obținerea unei calificări de nivel IV.

Practic, învățământul profesional este integrat în traseul liceal, iar admiterea către aceste specializări se realizează prin aceeași procedură aplicată și celorlalte profiluri.

Schimbarea urmărește creșterea nivelului de pregătire al absolvenților și apropierea sistemului educațional de cerințele actuale ale pieței muncii.

Liceele tehnologice se pregătesc pentru noua admitere

Noile reguli provoacă însă emoții în rândul directorilor de licee tehnologice, care nu vor mai putea estima din timp numărul elevilor interesați de anumite specializări.

În trecut, dosarele pentru școala profesională erau depuse direct la unitățile de învățământ, iar conducerea știa din timp dacă locurile vor fi ocupate. În noul sistem, totul va depinde de opțiunile completate de elevi în fișele de admitere și de rezultatele repartizării computerizate.

Pentru a atrage viitorii elevi, multe licee și-au intensificat activitățile de promovare și orientare școlară.

Specializările tehnologice, tot mai căutate

În ultimii ani, interesul pentru învățământul tehnologic a crescut constant. Pe lângă domeniile economice, care rămân printre cele mai solicitate, tot mai mulți elevi aleg specializări precum medicina veterinară, horticultura, turismul, industria alimentară sau mecanica.

Totodată, multe licee tehnologice oferă acces la programe Erasmus, stagii de practică în străinătate, burse și parteneriate cu angajatori importanți.

Specialiștii din educație consideră că noul sistem poate contribui la creșterea atractivității învățământului tehnologic, însă atrag atenția că elevii și părinții trebuie să fie bine informați. În acest context, participarea la Evaluarea Națională devine esențială pentru cei care vor să aibă cât mai multe opțiuni la admiterea din 2026.

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