Actualitate

Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

De

Pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu 2026, potrivit calendarului oficial. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu 2026 începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, potrivit calendarului de admitere la liceu în 2026, publicat în Monitorul Oficial (MO).

Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.060/2025 este cel care stabilește regulile pentru admiterea la liceu 2026.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2026

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Cum sunt departajați candidații ce medii de admitere egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

„a) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011- 2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.”

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

FOTO | NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

2 mai 2026

De

NATO SCORPIONS LEGACY 2026: Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din 7 țări aliate participă la un exercițiu militar în România Aproximativ 1.700 de militari și 350 de mijloace tehnice din șapte țări aliate vor participa, în perioada 7–23 mai, la exercițiul multinațional NATO SCORPIONS LEGACY 2026, organizat pe teritoriul României. Exercițiul […]

Citește mai mult

Actualitate

SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

2 mai 2026

De

SONDAJ CURS: 58% dintre români consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze. AUR, pe primul loc în intenția de vot Peste jumătate dintre români, respectiv 58%, consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să își dea demisia, în timp ce AUR se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, […]

Citește mai mult

Actualitate

Avalanșă pe Valea Coștilei: Cel puțin o persoană, prinsă sub zăpadă. Intervenție a salvamontiștilor cu elicopter și câini de căutare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

2 mai 2026

De

Avalanșă pe Valea Coștilei: Cel puțin o persoană, prinsă sub zăpadă. Intervenție a salvamontiștilor cu elicopter și câini de căutare O avalanșă s-a produs pe Valea Coștilei, sâmbătă, 2 mai 2026. Cel puțin o persoană ar fi fost surprinsă sub zăpadă, potrivit unui mesaj publicat de Salvamont România. Victima făcea parte dintr-un grup de persoane […]

Citește mai mult