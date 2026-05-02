Admitere liceu 2026. Cum se calculează media de admitere și cum se face departajarea elevilor cu medii egale

Pe 4 mai 2026, inspectoratele școlare vor publica broșurile de admitere la liceu 2026, potrivit calendarului oficial. Completarea opțiunilor în fișele de înscriere la liceu 2026 începe pe 13 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 22 iulie, potrivit calendarului de admitere la liceu în 2026, publicat în Monitorul Oficial (MO).

Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.060/2025 este cel care stabilește regulile pentru admiterea la liceu 2026.

Cum se calculează media de admitere la liceu 2026

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională.

Cum sunt departajați candidații ce medii de admitere egale

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

„a) media generală de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;

c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;

d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, susținută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011- 2012, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.”

În cazul în care la o unitate de învățământ, pe ultimul loc, există candidați cu opțiunea exprimată pentru acea unitate școlară și care au mediile de admitere, precum și toate mediile menționate mai sus egale, atunci toți acești candidați sunt declarați admiși la opțiunea solicitată.

