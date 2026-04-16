Admitere la liceu 2026, fără Evaluare Națională: Cine sunt elevii care pot scăpa de examen și pot intra direct în clasa a IX-a

Ce elevi pot intra la liceu în 2026 fără să dea Evaluarea Naţională

În anul 2026, Evaluarea Națională rămâne principalul criteriu de admitere la liceu, însă legislația în vigoare permite și excepții. Există situații în care elevii pot continua studiile fără să susțină acest examen, dar aceste cazuri sunt limitate și bine reglementate.

Elevii care nu participă la Evaluarea Națională nu pot intra în procesul clasic de repartizare computerizată, ceea ce înseamnă că accesul la liceele teoretice sau la cele foarte căutate devine, practic, imposibil. Totuși, există alternative care le permit continuarea studiilor.

O primă categorie este reprezentată de elevii care aleg învățământul profesional sau dual. În acest caz, admiterea se face pe baza dosarului și, uneori, a unor probe suplimentare organizate de unitățile de învățământ sau de operatorii economici parteneri. Această variantă este tot mai des aleasă de elevii care doresc o calificare rapidă într-un domeniu practic.

O altă categorie este cea a elevilor care se înscriu la licee vocaționale, cum sunt cele de arte, sport sau teologie. În aceste situații, admiterea se bazează în principal pe probe de aptitudini, iar rezultatele la Evaluarea Națională pot să nu fie decisive sau, în anumite condiții, pot lipsi. Elevii sunt evaluați în funcție de talent și pregătire specifică domeniului ales.

Există și cazuri speciale, în care elevii care au obținut premii la olimpiade sau concursuri naționale pot fi admiși direct la anumite licee, fără a mai susține examenul. Aceste situații sunt însă rare și reglementate strict de Ministerul Educației.

Ce se întâmplă dacă nu susții Evaluarea Națională

Elevii care aleg să nu participe la Evaluarea Națională trebuie să știe că opțiunile lor devin mult mai limitate. Fără media de la examen, nu pot participa la repartizarea computerizată, care asigură accesul la majoritatea liceelor din România.

În lipsa acestui examen, admiterea se face doar pe locurile rămase disponibile sau în cadrul altor forme de învățământ, iar șansele de a ajunge la un liceu teoretic de top sunt foarte reduse.

Alternativele pentru elevi

Pentru elevii care nu susțin Evaluarea Națională, alternativa principală rămâne învățământul profesional, unde pot dobândi o calificare într-un timp relativ scurt. De asemenea, liceele vocaționale oferă o oportunitate reală pentru cei care au aptitudini artistice sau sportive.

În același timp, părinții și elevii trebuie să analizeze cu atenție decizia de a evita examenul, deoarece aceasta poate influența semnificativ parcursul educațional ulterior.

