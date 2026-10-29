Cum a scăpat de procesul penal un bărbat care a luat un portofel uitat într-o spălătorie auto și a păstrat banii: Decizie la Judecătoria Blaj
Cum a scăpat de procesul penal un bărbat care a luat un portofel uitat într-o spălătorie auto și a păstrat banii: Decizie la Judecătoria Blaj
A luat un portofel uitat pe aparatul de taxare al unei spălătorii auto, a păstrat o parte din bani și l-a restituit abia după ce cazul a ajuns în atenția poliției. Deși prejudiciul nu a fost recuperat integral, suspectul nu va fi trimis în judecată, după ce judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Blaj a confirmat soluția de renunțare la urmărirea penală.
Incidentul s-a petrecut pe 21 august 2025, în jurul orei 18:30. Persoana vătămată își spăla autoturismul și, după ce a scos bani din portofel pentru a-i introduce în aparatul de taxare, a uitat portofelul pe acesta și a plecat.
Când s-a întors, și-a dat seama că bunul dispăruse. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere au arătat că, după plecarea sa, la spălătorie rămăsese suspectul, care a recunoscut ulterior că a luat portofelul.
În portofel se aflau documente personale, carduri bancare și 250 de lei. Potrivit declarației date în anchetă, suspectul a luat din portofel 80 de lei, păstrând restul bunurilor în autoturism.
Pe 25 august 2025, acesta a predat poliției portofelul, actele și cardurile bancare. Câteva luni mai târziu, la 4 martie 2026, a restituit persoanei vătămate încă 200 de lei.
Disputa financiară nu s-a încheiat însă aici. Persoana vătămată a cerut în continuare 230 de lei, dintre care 180 de lei ar reprezenta contravaloarea portofelului deteriorat, iar 50 de lei diferența de numerar pe care susține că nu a recuperat-o. Între cele două părți nu a intervenit împăcarea.
Inițial, ancheta a fost începută pentru infracțiunea de furt, însă încadrarea juridică a fost schimbată ulterior în infracțiunea de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor, prevăzută de art. 243 alin. (1) din Codul penal.
Prin ordonanța din 16 septembrie 2026, procurorul a dispus renunțarea la urmărirea penală, apreciind că nu există un interes public suficient pentru continuarea procesului penal.
În motivarea soluției au fost avute în vedere valoarea relativ redusă a prejudiciului, recuperarea portofelului și a documentelor, plata parțială a sumei solicitate, recunoașterea faptei și lipsa unor antecedente penale relevante.
Prin încheierea pronunțată pe 27 octombrie 2026, judecătorul de cameră preliminară de la Judecătoria Blaj a confirmat renunțarea la urmărirea penală, considerând că gravitatea concretă a faptei, recuperarea bunurilor și conduita ulterioară a suspectului justifică soluția procurorului.
Instanța a subliniat că lipsa unei împăcări între părți nu împiedică, prin ea însăși, renunțarea la urmărirea penală. Cele două instituții juridice sunt distincte: împăcarea poate înlătura răspunderea penală în condițiile legii, în timp ce renunțarea la urmărirea penală se bazează pe evaluarea interesului public.
Judecătorul a precizat, de asemenea, că această soluție nu stinge dreptul persoanei vătămate de a solicita, pe căile legale, repararea eventualului prejudiciu rămas neacoperit.
În final, cererea Parchetului a fost admisă, ordonanța de renunțare la urmărirea penală a fost confirmată, iar cheltuielile judiciare aferente procedurii au rămas în sarcina statului.
sursa: ReJust
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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