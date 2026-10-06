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Accidente cu trotineta 2026: Aproape 2.700 de evenimente și 22 de decese în 18 luni. Trotinetele private, de cinci ori mai implicate decât cele de închiriat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 11 minute

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Accidente cu trotineta 2026: Aproape 2.700 de evenimente și 22 de decese în 18 luni. Trotinetele private, de cinci ori mai implicate decât cele de închiriat

Trotinetele electrice deținute de persoane fizice au generat un bilanț dramatic, de cinci ori mai mare decât cel înregistrat în cazul flotelor de închiriere.

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În ultimele 18 luni, trotinetele electrice deținute individual au fost implicate în aproximativ 2.700 de accidente, soldate cu 22 de decese, potrivit datelor Poliției Române prezentate de Coaliția pentru Economia Digitală.

Prin comparație, trotinetele din flotele de închiriere au fost implicate în 530 de accidente, în urma cărora au fost înregistrate două decese.

Diferența semnificativă readuce în prim-plan problema siguranței în cazul trotinetelor electrice aflate în proprietate privată.

Una dintre explicațiile invocate ține de modul în care sunt reglementate și operate trotinetele din flotele de închiriere. În cazul acestora, viteza maximă legală este de 25 de kilometri pe oră, iar în zonele aglomerate sau considerate cu risc viteza poate fi limitată suplimentar.

Potrivit autorilor analizei, adevăratul punct critic îl reprezintă trotinetele deținute de persoane fizice, unde regulile și mecanismele de control ar trebui înăsprite.

Datele indică astfel o problemă care depășește simpla utilizare a trotinetelor electrice: diferența dintre un sistem reglementat și unul în care responsabilitatea pentru siguranță revine în principal utilizatorului.

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