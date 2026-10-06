Varza, vitamina C din butoi în sezonul rece: De ce merită să fie pe masă tot anul
Varza, vitamina C din butoi în sezonul rece: De ce merită să fie pe masă tot anul
Legumă ieftină, ușor de păstrat și versatilă, varza rămâne una dintre cele mai valoroase alegeri alimentare, indiferent de anotimp. Nutriționiștii îi recomandă consumul regulat, iar tradiția românească o pune la loc de cinste.
O legumă săracă în calorii, bogată în nutrienți
La o porție de 100 de grame, varza albă crudă are în jur de 25 de kilocalorii. În același timp furnizează vitamina C, vitamina K, folați și fibre. Este o combinație rară: multă valoare nutritivă la un preț mic, atât în buzunar, cât și în calorii.
Varza face parte din familia crucifericelor, alături de broccoli, conopidă și varza de Bruxelles. Aceste legume conțin glucozinolați, compuși din care, prin tocare sau mestecare, rezultă substanțe precum sulforafanul, studiate pentru efectele lor antioxidante și antiinflamatorii. Studiile observaționale asociază consumul regulat de crucifere cu un risc mai mic de boli cardiovasculare și, în unele cazuri, de anumite tipuri de cancer. Dovezile nu demonstrează însă o relație directă de cauză-efect, iar varza nu este un remediu, ci o componentă a unei alimentații echilibrate.
Iarna: vitamina C din butoi
Într-o țară cu ierni lungi, varza murată a fost multă vreme principala sursă de vitamine în sezonul rece. Istoric, varza fermentată a fost folosită pe navele lungi de călătorie tocmai pentru a preveni scorbutul. Fermentația conservă o parte din vitamina C și aduce în plus bacterii lactice benefice pentru flora intestinală. Sarmalele, varza călită sau salata de varză murată rămân, pe lângă tradiție, și o soluție practică de iarnă.
Primăvara și vara: prospețime și hidratare
Varza tânără, cu frunze fragede, se potrivește în salate crude, cu ulei de măsline și lămâie, unde își păstrează cea mai mare parte din vitamina C, sensibilă la căldură. Vara, salata de varză este o garnitură ușoară, cu multă apă și fibre, care aduce sațietate fără să încarce digestia.
Toamna: sezonul recoltei
Toamna este momentul în care varza este cea mai accesibilă și cea mai gustoasă. Este și perioada pregătirii murăturilor pentru iarnă, un obicei care păstrează legătura dintre gastronomie, tradiție și economia gospodăriei.
Ce spun specialiștii despre moderație
Varza nu este potrivită în orice cantitate pentru oricine:
*Digestia: fibrele și compușii sulfurați pot provoca balonare, mai ales la persoanele cu colon iritabil. Varza gătită este de obicei mai bine tolerată decât cea crudă.
*Tiroida: consumată în cantități foarte mari și crudă, varza poate interfera cu absorbția iodului. La persoanele cu afecțiuni tiroidiene, o alimentație variată și gătitul reduc problema.
*Anticoagulante: vitamina K din varză poate influența efectul warfarinei, așa că pacienții aflați sub tratament ar trebui să mențină un consum constant și să discute cu medicul.
*Murăturile: varza murată conține mult sodiu, deci hipertensivii ar trebui să o consume cu măsură sau să o clătească.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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