Ghișeu Unic pentru Avize și la Alba Iulia: Când va avea loc votul decisiv în legislativul local

Consiliul Local Alba Iulia urmează să aprobe prin vot vineri, 9 octombrie 2026, în ședință extraordinară, un proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de acord unic (CAU) a municipiului, aprobarea componenței sale instituționale și a regulamentului de organizare și funcționare.

De ce acum

Comisia este cerută de noul Cod (Legea nr. 169/2026), care prevede organizarea ei în structura de specialitate condusă de arhitectul-șef. Potrivit art. 576 alin. (2), organizarea și operaționalizarea trebuie făcute în cel mult 45 de zile lucrătoare de la publicarea Codului în Monitorul Oficial. În referatul de aprobare a proiectului de hotărâre se precizează că pregătirea administrativă începută anterior continuă acum prin actele cerute de noul cadru legal.

Ce este, concret, CAU

Pentru solicitanții de autorizații de construire, ideea este simplă: în loc să alerge de la o instituție la alta, depun un singur dosar electronic, iar documentația ajunge simultan la toți avizatorii competenți. La final, procedura se încheie cu acordul unic, un act care centralizează avizele și acordurile obținute prin comisie.

Regulamentul subliniază însă limitele acestui act. Acordul unic nu înlocuiește autorizația de construire și nu dă dreptul de a începe lucrările. Comisia nu preia nici competența și răspunderea fiecărui emitent: fiecare avizator își emite propriul act.

Utilizarea CAU rămâne opțiunea solicitantului în procedura de autorizare. Pentru proiectele urbanistice de detaliu (PUD) se păstrează procedura specială din art. 83–85 ale Codului, iar acordul unic aferent PUD precede avizul tehnic al arhitectului-șef și actul de aprobare.

Cine face parte din comisie

Componența comisiei cuprinde structura municipală și instituții și operatori externi:

*Structura municipală: arhitectul-șef coordonează și semnează acordul unic; Serviciul Autorizări, condus de Anca Adela Dumitrean, analizează dosarele și repartizează verificarea specialiștilor; secretariatul este asigurat de doi funcționari din Compartimentul GIS, care se înlocuiesc reciproc.

*Instituții și operatori: lista include, printre altele, ANIF – Filiala Teritorială Alba, Direcția de Sănătate Publică, APA CTTA, ISU „Unirea”, Romsilva, Transelectrica, Transgaz, Delgaz Grid, SDEE, CFR, CNAIR, Inspectoratul de Poliție Județean – Serviciul Rutier, ANCOM, operatorii de telecomunicații Digi, Vodafone și Orange, operatorul de iluminat public, RER VEST, Direcția Sanitar-Veterinară și Direcția pentru Agricultură.

Lista nu este un nomenclator de avize obligatorii: pentru fiecare dosar sunt notificați numai emitenții competenți, în funcție de certificatul de urbanism. Nu există cvorum, iar comisia nu votează avize în locul instituțiilor.

Termene și garanții pentru solicitanți

Regulamentul preia și detaliază termenele din Cod:

*5 zile lucrătoare de la înregistrare pentru notificarea eventualelor lipsuri din dosar;

*30 de zile calendaristice termenul inițial de analiză, care nu reîncepe prin simpla repartizare internă a dosarului;

*o singură solicitare motivată de completări din partea fiecărui emitent;

*60 de zile pentru ca solicitantul să răspundă;

*15 zile pentru ca emitentul să elibereze actul sau să respingă motivat, după răspuns.

Cererea se înregistrează la primire, chiar dacă există lipsuri sau plata nu este confirmată. Cererile pot fi depuse și pe hârtie, dar documentațiile tehnice din circuitul CAU se transmit digital, cu semnătură electronică calificată. Până la operaționalizarea Ghișeului unic național, comisia va folosi platforma proprie sau poșta electronică instituțională.

O prevedere importantă privește aprobarea tacită: se aplică doar în condițiile legii, nu se generează automat în evidența CAU, iar pentru instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (inclusiv ISU și Poliție) nu se aplică deloc. Un aviz expres obligatoriu nu poate fi înlocuit printr-un proces-verbal, un vot sau o declarație.

Reuniunile de corelare, convocate de arhitectul-șef, se țin de regulă online și doar când condițiile tehnice ale mai multor avize se influențează reciproc. Procesul-verbal nu ține loc de aviz, iar tăcerea sau absența unui participant nu înseamnă acord tehnic.

Taxa specială: nimic în 2026

Aspectul care îi privește direct pe cetățeni și pe investitori este cel financiar. Taxa specială pentru emiterea acordului unic urmează să fie instituită prin hotărârea de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru 2027, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2027. Proiectul de față nu stabilește cuantumul și nu poate servi drept temei de încasare; sumele vor fi publicate abia după aprobarea hotărârii fiscale.

Pentru 2026 rămân aplicabile doar taxele și tarifele legal datorate avizatorilor, precum și scutirile și gratuitățile prevăzute de lege. Acestea se încasează printr-un cont colector și se virează emitenților în maximum 24 de ore de la primire. Personalul GIS nu încasează și nu virează bani, iar aceeași sumă nu se poate percepe de două ori pentru același act.

Activitatea se desfășoară cu personalul și resursele existente, în limita creditelor bugetare, iar proiectul nu propune indemnizații pentru participarea în comisie.

Transparență și tranziție

Registrul acordurilor unice emise va fi comunicat lunar, în prima decadă, Inspectoratului Județean în Construcții Alba și structurii județene de amenajare a teritoriului. Regulamentul, componența, instrucțiunile de depunere, datele de contact și formularele vor fi publicate.

Dosarele începute înainte de intrarea în vigoare a Codului nu trec automat la noua procedură; regimul fiecărui dosar se stabilește pe baza dispozițiilor tranzitorii, motivat în fișa dosarului.

Ce urmează

Regulamentul intră în vigoare la data aducerii la cunoștință publică a hotărârii. După aprobare urmează dispoziția primarului cu desemnările nominale, fișele de post actualizate, încheierea protocoalelor cu avizatorii, publicarea instrucțiunilor de depunere și testarea circuitului documentelor și al plăților. Hotărârea mai cuprinde o a treia anexă, protocolul-cadru de colaborare cu avizatorii, care nu se regăsește printre documentele analizate aici.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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