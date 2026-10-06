Video | În caz de urgență, bateriile de la Teiuș pot acoperi necesarul de energie din tot județul Alba: „Un instrument de stabilitate”
În caz de urgență, bateriile de la Teiuș pot acoperi necesarul de energie din tot județul Alba: „Un instrument de stabilitate”
Centrala electrică mixtă a Eurowind Energy, cu 169 MW fotovoltaic și 120 MWh stocare, devine un instrument de stabilitate pentru Sistemul Energetic Național. Într-o perioadă în care sistemul energetic național trece printr-o criză, investiția Eurowind Energy de la Teiuș se dovedește una dintre cele mai importante resurse de flexibilitate din regiune.
Conform lui Adrian Dobre, Country Manager pentru România al companiei, la un moment de urgență, de consum maxim, bateriile de stocare pot acoperi aproape tot necesarul din județul Alba. „Încă o dată, nu urmărim neapărat încotro merg electronii, dar ca ordin de mărime, cu 120 MWh livrați, acoperim cam tot consumul din județul Alba la moment de criză, atunci când consumul este foarte mare”, a explicat Adrian Dobre.
O centrală care produce atunci când e nevoie
Eurowind Energy este un grup danez prezent în 16 țări, inclusiv în Statele Unite, pentru care România reprezintă o piață-cheie. Grupul investește într-un număr restrâns de state: Danemarca, Germania, Polonia și România.
Proiectul de la Teiuș este o centrală mixtă, care combină producția fotovoltaică cu baterii de stocare. Avantajul esențial, explică Adrian Dobre, este că o astfel de centrală poate livra energie exact când consumatorul are nevoie de ea. „Ziua, când nu este nevoie de energie în rețea, mulți dintre noi suntem la serviciu și nu consumăm electricitate. În loc să o introducem în rețea când nu este nevoie, o stocăm în baterii și o dăm după aceea seara, atunci când ne întoarcem acasă și curba de consum arată o creștere”, a spus reprezentantul companiei.
Potrivit acestuia, această flexibilitate este „cheie în ziua de astăzi” și reprezintă un element de stabilitate pentru Sistemul Energetic Național.
Cifrele proiectului
La Teiuș, centrala are o putere instalată de 169 MW în panouri solare și o capacitate de stocare de 60 MW, cu 120 MWh de energie stocată. Altfel spus, dacă centrala ar produce constant la 60 MW timp de două ore, întreaga energie ar putea fi absorbită în baterii.
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