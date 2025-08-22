Rămâi conectat

ACCIDENT rutier pe DN 74, în zona Bucium Cerbu: Un autoturism implicat în evenimentul din trafic

Un accident rutier s-a produs pe DN 74, vineri, 22 august 2025, în jurul orei 8.45.

Citește și: FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat

„Secția de pompieri Câmpeni intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe DN 74, zona Bucium Cerbu.

Din informațiile preliminare în accident este implicat un autoturism, fără persoane încarcerate”, a transmis inițial ISU Alba.

La fața locului au fost deplasate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o Ambulanță SAJ.

foto: arhivă

