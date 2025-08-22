Rămâi conectat

FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat

ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat

În dimineața zilei de vineri, 22 august, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident produs pe raza localității Săcădat, pe DN1.

În accident a fost implicată o autoutilitară de transport marfă în care se aflau 3 persoane, din care 2 bărbați și o femeie. Femeia a rămas încarcerată în autoutilitară, fiind blocată de marfa care s-a răsturnat pe ea în urma impactului.

La fața locului au intervenit cu operativitate echipaje de pompieri cu autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție, ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Femeia a fost extrasă de salvatori, însă, din păcate, se află în stare foarte gravă, necesitând intubare. Cei doi bărbați implicați prezintă răni medii și ușoare. Toate cele 3 victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea.

foto: ISU Bihor

