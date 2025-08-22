FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
În dimineața zilei de vineri, 22 august, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea au intervenit pentru salvarea victimelor unui grav accident produs pe raza localității Săcădat, pe DN1.
Citește și: FOTO | Accident MORTAL în Aiud, cu un autoturism implicat: Un bărbat a DECEDAT după ce a intrat cu o dubă într-un gard
În accident a fost implicată o autoutilitară de transport marfă în care se aflau 3 persoane, din care 2 bărbați și o femeie. Femeia a rămas încarcerată în autoutilitară, fiind blocată de marfa care s-a răsturnat pe ea în urma impactului.
La fața locului au intervenit cu operativitate echipaje de pompieri cu autospecială de descarcerare grea, autospecială de primă intervenție, ambulanța SMURD a subunității, ambulanța de Terapie Intensivă Mobilă, cu medic de urgență, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.
Femeia a fost extrasă de salvatori, însă, din păcate, se află în stare foarte gravă, necesitând intubare. Cei doi bărbați implicați prezintă răni medii și ușoare. Toate cele 3 victime au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean Oradea.
foto: ISU Bihor
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și modernizat, va fi inaugurat oficial sâmbătă, 23 august 2025. La evenimentul programat de la ora 11.00 este așteptat să participe și Raed Arafat, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, șeful Departamentului pentru Situații de […]
VIDEO | Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări
Melodia de debut a Dariei Birăesc, tânără originară din Cugir, strânge mii de vizualizări La doar 20 de ani, Daria Birăesc, originară din Cugir, debutează oficial în muzica ușoară sub numele de Zyra, cu piesa „E târziu și te sun”. Lansată pe YouTube, melodia a strâns peste 22.000 de vizualizări în primele zile și numeroase […]
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring care s-a născut cu afecțiuni grave ale plămânilor
Gest nobil al unui cugirean cu suflet mare: A plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din Șpring Primarul comunei Șpring, Iulia Stănilă, a făcut public, miercuri, 20 august, grstul nobil al unui cugirean. Acesta a plătit o sumă mare de bani în sprijinul unei fetițe din comuna Șpring, care este grav […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21...
PENSII 2025 | Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap?
Plătesc sau nu CASS pentru pensiile peste 3.000 de lei pensionarii care beneficiază de indemnizație de handicap? Casa Națională de...
Știrea Zilei
FOTO | ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat
ACCIDENT GRAV pe DN1: O femeie intubată la spital după ce o autoutilitară s-a răsturnat În dimineața zilei de vineri,...
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare: Investiție de peste 11 milioane de lei
23 august 2025 | Noul UPU-SMURD Alba Iulia, inaugurat oficial după extindere și modernizare Noul UPU-SMURD Alba Iulia, extins și...
Curier Județean
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care leagă comuna Cut de Daia Română: Sunt recomandate rute alternative
22 august 2025 | Start al lucrărilor de așternere a stratului final de asfalt pe DC 6, pe tronsonul care...
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia: În ce stadiu este proiectul
Extindere a rețelei de canalizare menajeră pe strada Padiș din Alba Iulia Un proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...