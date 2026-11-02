Curier Județean

O conductă de apă dintr-un oraș din Alba, veche și în prezent nefolosită, din cauza avariilor frecvente, va fi înlocuită: De ce este importantă investiția

Ioana Oprean

Publicat

acum 56 de minute

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O conductă de apă dintr-un oraș din Alba, veche și în prezent nefolosită, din cauza avariilor frecvente, va fi înlocuită: De ce este importantă investiția

S.C. APA CTTA S.A. Alba a depus solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Reabilitare conductă de transport apă brută și apă tratată în sistemele zonale de alimentare cu apă Alba, Apuseni și Cugir, județul Alba“. Obiectul vizat în municipiul Aiud este reabilitarea conductei de aducțiune a apei tratate către Rezervoarele B, pe strada Gheorghe Doja.

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Ce se schimbă

Conducta actuală, din oțel, cu diametrul de 600 mm și lungimea de circa 520 m, a fost pusă în funcțiune în 1982. Face legătura dintre magistrala Sebeșel – Ocna Mureș și cele două rezervoare de 2.500 mc ale orașului. Potrivit memoriului de prezentare, conducta este uzată și corodată, a avut avarii frecvente și pierderi de apă și nu mai este folosită în prezent. Rezervoarele sunt alimentate din rețeaua de distribuție existentă. În plus, o parte din traseu trece prin proprietăți private, ceea ce îngreunează accesul echipelor la reparații.

Proiectul propune înlocuirea ei cu o conductă din fontă ductilă, de același diametru, cu o durată de viață proiectată de minimum 50 de ani. În memoriu se indică un debit maxim de 120 l/s și o presiune de lucru de 6–10 bar. Vor fi construite și cămine de vane, de aerisire și de golire, plus puncte de măsurare a presiunii și a debitului, cu transmitere de date prin sistem SCADA. Lucrările se fac pe domeniul public al municipiului, iar în document se precizează că nu sunt necesare demolări.

Cum se va lucra

Execuția se face prin săpătură deschisă. După montarea conductei urmează probele de presiune, spălarea și dezinfectarea ei, apoi refacerea completă a carosabilului, a bordurilor și a pavajelor. Suprafața ocupată temporar este de 1.040 mp, fără ocupare definitivă de teren.

Costuri și termene

Investiția din Aiud are o valoare de 2.234.185,88 lei, fără TVA, din totalul de 49.104.453,01 lei, fără TVA, al întregului proiect. Durata estimată de implementare a proiectului, inclusiv proiectarea și execuția, este de 48 de luni.

Beneficiile urmărite sunt continuitatea alimentării cu apă 24 de ore din 24, reducerea pierderilor, costuri de întreținere mai mici și conformarea cu cerințele europene privind apa potabilă.

foto – cu rol ilustrativ

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