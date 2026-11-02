Curier Județean

Foto | „Trofeul Memoriei” 2026, competiție de fotbal în onoarea veteranilor din Teatrele de Operații, la Alba Iulia: Participanți și… laureați

Lucian Dărămuș

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„Trofeul Memoriei” 2026, competiție de fotbal în onoarea veteranilor din Teatrele de Operații, la Alba Iulia: Participanți și… laureați

Manifestările dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații au debutat la Alba Iulia cu cea de-a doua ediție a turneului de fotbal „Trofeul Memoriei”, organizat de AMVVD – Sucursala Alba, la Baza Sportivă Micești. Opt echipe reprezentând instituții civile și militare din județ au intrat pe teren într-o competiție în care fair-play-ul, camaraderia și respectul pentru eroii României au fost mai presus de rezultat. Trofeul ediției a revenit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Alba.

Petrecerea Divorțaților

„Am avut bucuria de a fi gazdele unor echipe care au răspuns invitației noastre și au demonstrat că spiritul de echipă, respectul și camaraderia sunt valori care ne unesc: Consiliul Județean Alba, Primăria Municipiului Alba Iulia, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba, Batalionul 136 Geniu „Apulum” și Depozitul Central 133 Petrești.

Echipa gazdă – AMVVD Alba

Deși vremea nu a fost tocmai prietenoasă, acest lucru nu a împiedicat buna desfășurare a competiției și nici atmosfera de sărbătoare. Dimpotrivă, toate echipele au oferit meciuri disputate, pline de energie și determinare, într-un autentic spirit de fair-play și camaraderie.

CLASAMENTUL EDIȚIEI A II-A – TROFEUL MEMORIEI

*Locul I – Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba

*Locul II – Inspectoratul de Poliție Județean Alba

*Locul III – Consiliul Județean Alba

Toate echipele participante, arbitrii competiției, precum și câștigătorii distincțiilor individuale – Cel mai bun portar, Cel mai bun jucător și Golgheterul turneului – au fost recompensați cu diplome și trofee, în semn de apreciere pentru implicare și performanță.

Festivitatea de premiere ne-a onorat prin prezența domnului Marius Filimon, viceprimarul municipiului Alba Iulia, și a domnului Cristi Petropulos, președintele AJF Alba, cărora le mulțumim pentru că ne-au fost alături.

Adresăm mulțumiri tuturor echipelor participante, organizatorilor, arbitrilor și tuturor celor care, într-un fel sau altul, au contribuit la reușita acestui eveniment!

Trofeul Memoriei înseamnă mai mult decât fotbal. Înseamnă respect, unitate, prietenie și recunoștință față de cei care au servit România în Teatrele de Operații.

Vă mulțumim tuturor și vă așteptăm cu drag anul viitor la cea de-a III-a ediție a „Trofeului Memoriei”!

Manifestările dedicate Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații continuă:

*6 noiembrie – Turneul „Camarazi pe tabla de șah”, la sediul sucursalei AMVVD Alba.

*11 noiembrie – Spectacolul „Armonii pentru Eroi”, la Sala Unirii”, au transmis reprezentanții AMVVD Alba.

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