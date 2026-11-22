Bărbat din Hunedoara, cercetat de polițiștii din Alba: A fost prins la volanul unei autoutilitare fără permis de conducere pentru categoria corespunătoare

Un bărbat din Hunedoara este cercetat de polițiștii din Alba după ce a fost prins la volanul unei autoutilitare fără permis de conducere pentru categoria corespunătoare.

Potrivit IPJ Alba, la data de 21 noiembrie 2026, în jurul orei 13.05, polițiștii Secției 4 de Poliție Rurală Ocna Mureș au oprit, pentru control, pe raza localității Lunca Mureșului, un ansamblu rutier format dintr-o autoutilitară și o remorcă, condus de către un bărbat, în vârstă de 34 de ani, din localitatea Lunca Cernii de Jos, județul Hunedoara.

Din verificări a reieșit că ansamblul condus are masa maximă autorizată de 5500 de kilograme, pentru conducerea acestuia fiind necesară deținerea unui permis de conducere corespunzător categoriei BE.

Polițiștii au constatat că bărbatul deține permis de conducere valabil pentru categoriile AM, B1 și B.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul cu permis de conducere necorespunzător categoriei din care face parte vehiculul.

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