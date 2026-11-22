FOTO | Acțiune de tip ,,RELEU”, pe DN 7, în Alba: Peste 30 de șoferi amendați pentru depășirea limitei legale de viteză și 3 pentru că nu purtau centura de siguranță. Alte sancțiuni
Acțiune de tip ,,RELEU”, pe DN 7, în Alba: Peste 30 de șoferi amendați pentru depășirea limitei legale de viteză și 3 pentru că nu purtau centura de siguranță. Alte sancțiuni
Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, sub coordonarea Serviciului Rutier Alba, au derulat sâmbătă, 21 noiembrie 2026, o acțiune de tip ,,RELEU”, pe DN 7, în colaborare cu polițiștii din județele limitrofe.
La acțiune au participat și specialiști din cadrul Registrului Auto Român.
Activitatea, coordonată de Direcția Rutieră a Poliției Române, a făcut parte dintr-un demers amplu, desfășurat simultan în toate județele traversate de Drumul Național 7, unde echipajele rutiere au acționat coordonat, pentru asigurarea unei intervenții unitare și eficiente pe întregul traseu.
Obiectivul acestei acțiuni l-a constituit reducerea riscului rutier, fiind vizate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv nerespectarea regimului legal de viteză, depășirile neregulamentare, neacordarea de prioritate și conducerea sub influența alcoolului sau altor substanțe.
În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale, dintre care 31 pentru depășirea limitei legale de viteză, 3 pentru neportul centurii de siguranță și 5 pentru alte abateri.
Ca măsuri complementare, polițiștii au retras 3 certificate de înmatriculare și au reținut două permise de conducere.
Totodată, au fost efectuate 37 de testări privind consumul de alcool și substanțe psihoactive.
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