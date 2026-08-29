A condus cu 147 km/h pe Autostrada A1 fără să vi avut vreodată permis: Judecătoria Sebeș l-a trimis un an la închisoare

A condus cu 147 km/h pe Autostrada A1 fără să fi avut vreodată permis: Judecătoria Sebeș l-a trimis un an la închisoare

Un șofer care nu a deținut niciodată permis de conducere a fost condamnat la un an de închisoare cu executare după ce a fost prins pe Autostrada A1, la volanul unui autoturism, circulând cu 147 km/h. Instanța a apreciat că modul în care a acționat a creat un pericol real pentru siguranța traficului. Condamnarea vine la mai bine de patru ani de la momentul în care bărbatul a fost depistat.

Judecătoria Sebeș a pronunțat, pe 28 august 2026, o sentință penală într-un dosar privind infracțiunea de conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prevăzută de art. 335 alin. (1) din Codul penal. Inculpatul, cetățean român, necăsătorit, cu studii liceale și ocupația de muncitor necalificat, a fost condamnat la un an de închisoare, cu executare în regim penitenciar.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis dreptul de a conduce orice categorie de vehicule pentru o perioadă de un an și l-a obligat să achite 1.900 de lei cheltuieli judiciare către stat. Hotărârea nu este însă definitivă, putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Oprirea pe autostradă a scos la iveală că nu avea permis

Totul a început la 22 martie 2022, când polițiștii rutieri efectuau activități de control pe Autostrada A1. Un autoturism a fost oprit după ce fusese observat circulând cu viteză peste limita legală.

La volan se afla inculpatul. Verificările polițiștilor au arătat că acesta nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Potrivit declarațiilor consemnate în dosar, bărbatul a recunoscut ulterior că știa că nu are permis și că a ales totuși să conducă. Mai mult, verificările efectuate prin autoritățile germane au infirmat inclusiv posibilitatea ca acesta să fi avut un permis emis în Germania.

În timpul controlului și al cercetărilor ulterioare, inculpatul a recunoscut fapta. Instanța a reținut că probele administrate – procesul-verbal de constatare a infracțiunii flagrante, documentele transmise de autorități, verificările efectuate de polițiști, declarațiile inculpatului și cazierul judiciar – confirmă situația descrisă în rechizitoriu.

147 km/h fără să fi avut vreodată permis

Unul dintre elementele care au cântărit în aprecierea gravității faptei a fost viteza.

Din situația de fapt reținută de instanță rezultă că autoturismul a fost surprins circulând cu 147 km/h, pe Autostrada A1, la kilometrul 323. Instanța a subliniat că inculpatul nu doar că nu avea permis, ci a condus pe o distanță considerabilă și a depășit limita legală de viteză cu aproape 20 km/h.

Potrivit declarației date în cursul urmăririi penale, bărbatul ar fi decis să conducă autoturismul pentru a ajunge într-o altă localitate. La un moment dat, persoana pe care intenționa să o transporte nu a mai continuat deplasarea, iar inculpatul a decis să se întoarcă, conducând în continuare, deși știa că nu are permis.

Pentru instanță, nu a fost vorba despre o simplă încălcare formală a regulilor de circulație. Conduita a fost considerată una care a generat o stare de pericol pentru siguranța traficului și pentru ceilalți participanți la circulație.

Instanța: „un mod total dezinhibat” de a sfida riscul

În motivarea sentinței, judecătorul a acordat o atenție importantă modului în care inculpatul a ales să acționeze.

Instanța a apreciat că acesta a dat dovadă de îndrăzneală și de o atitudine „total dezinhibată” față de posibilitatea de a fi prins și tras la răspundere. Mai grav, în opinia instanței, conduita sa a fost inconștientă în raport cu posibilele consecințe asupra propriei persoane și asupra celorlalți participanți la trafic.

A contat și faptul că, potrivit datelor avute la dispoziție de instanță, fapta nu ar fi fost un episod complet izolat în comportamentul rutier al inculpatului. Sentința menționează că acesta fusese surprins de mai multe ori de autoritățile din Germania, fără ca respectivele situații să îl determine să își schimbe conduita.

A recunoscut fapta, dar nu s-a prezentat la proces

Un aspect paradoxal al dosarului este că inculpatul a recunoscut fapta în faza de urmărire penală și și-a exprimat regretul, însă nu s-a prezentat ulterior în fața instanței.

Procesul a avut un parcurs îndelungat. După înregistrarea cauzei, mai multe termene au fost amânate din cauza lipsei inculpatului. La un moment dat, instanța a dispus chiar citarea acestuia prin afișare și emiterea unui mandat de aducere în vederea audierii.

La termenul din 12 februarie 2026, întrucât inculpatul a continuat să lipsească, instanța a dat citire declarației sale din faza urmăririi penale și a pus în discuție contradictorie declarațiile respective. Cercetarea judecătorească a fost apoi declarată terminată, iar cauza a intrat în etapa deliberării.

Pronunțarea soluției a fost amânată succesiv de mai multe ori – pentru 9 aprilie, 8 mai, 5 iunie, 3 iulie și 29 iulie – până la termenul din 28 august 2026, când instanța a pronunțat sentința.

De ce nu a primit o pedeapsă cu suspendare

Instanța a analizat inclusiv posibilitatea ca pedeapsa să nu fie executată efectiv în penitenciar.

Legea permite, în anumite condiții, suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. În cazul de față însă, judecătorul a constatat că una dintre condițiile necesare nu era îndeplinită: inculpatul nu și-a exprimat acordul de a presta o muncă neremunerată în folosul comunității, întrucât nu s-a prezentat în fața instanței.

În consecință, suspendarea executării pedepsei nu a putut fi dispusă, iar pedeapsa de un an urmează să fie executată în regim penitenciar, potrivit sentinței.

Judecătorul a aplicat legea mai favorabilă

Un alt element important al motivării îl reprezintă analiza legislației penale aplicabile.

Fapta a fost comisă în martie 2022, iar până la momentul judecării cauzei au intervenit modificări legislative. Instanța a verificat astfel care este legea penală mai favorabilă.

Pentru infracțiunea de conducere fără permis, pedeapsa prevăzută de art. 335 alin. (1) Cod penal a rămas aceeași: închisoare de la unu la cinci ani. În schimb, instanța a observat că legislația actuală nu mai permite amânarea aplicării pedepsei pentru infracțiunile prevăzute de art. 335 și 336.

Pentru că la momentul comiterii faptei exista această posibilitate, instanța a considerat că legea veche este mai favorabilă și a aplicat dispozițiile relevante de la data săvârșirii infracțiunii.

Un an de închisoare și încă un an fără drept de a conduce

În final, Judecătoria Sebeș a stabilit o pedeapsă de un an de închisoare pentru conducerea unui vehicul fără permis, cu executare în regim penitenciar.

Instanța a considerat că pedeapsa trebuie să fie situată în apropierea minimului legal, ținând cont și de elementele favorabile inculpatului, între care recunoașterea faptei și regretul manifestat în faza de urmărire penală.

Separat, inculpatului i-a fost aplicată pedeapsa complementară constând în interzicerea dreptului de a conduce orice categorie de vehicule timp de un an, calculată de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei principale. Instanța a stabilit și o pedeapsă accesorie similară, aplicabilă de la rămânerea definitivă a hotărârii și până la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei.

Judecătorul a explicat că interdicția are în primul rând un rol preventiv și educativ: într-un caz în care persoana nu deținea permis și a fost surprinsă circulând cu viteză ridicată, lipsa unei reacții penale adecvate ar putea relativiza gravitatea conduitei și ar afecta funcția de protecție a normelor privind siguranța rutieră.

4 ani de la faptă până la sentință

Dosarul scoate în evidență și durata considerabilă a traseului judiciar. Fapta datează din 22 martie 2022, în timp ce sentința a fost pronunțată la 28 august 2026.

Între aceste momente au existat cercetarea penală, verificările privind existența permisului, sesizarea instanței, procedura de cameră preliminară, mai multe termene de judecată și o serie de amânări.

Camera preliminară s-a încheiat în aprilie 2025, când judecătorul a constatat competența instanței, legalitatea sesizării prin rechizitoriu, precum și legalitatea administrării probelor și a actelor de urmărire penală, dispunând începerea judecății.

1.900 de lei, cheltuieli judiciare

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea și interdicția de a conduce, inculpatul a fost obligat să achite statului 1.900 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Din această sumă, 300 de lei reprezintă cheltuieli aferente urmăririi penale, iar 1.600 de lei sunt aferente judecății și procedurii de cameră preliminară.

Hotărârea pronunțată la 28 august 2026 poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea urmând să fie depusă la Judecătoria Sebeș.

sursa: ReJust

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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