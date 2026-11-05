5 noiembrie | Ziua mondială de conștientizare a tsunamiurilor: informarea populației cu privire la riscurile provocate de aceste fenomene
5 noiembrie | Ziua mondială de conștientizare a tsunamiurilor
Ziua mondială de conștientizare a tsunamiurilor este marcată anual, pe 5 noiembrie, având ca scop informarea populației cu privire la riscurile provocate de aceste fenomene și creșterea capacității comunităților de a face față dezastrelor, prin intermediul programului global „Pregătire pentru Tsunami”.
Campania din acest an promovează pregătirea proactivă, unind guverne, oameni de știință, lideri locali și cetățeni pentru a reduce împreună riscurile de tsunami. Aliniată temelor Zilei internaționale pentru reducerea riscurilor de dezastre și celei de-a 4-a Conferințe internaționale privind finanțarea pentru dezvoltare – ‘Investind în viitorul nostru’, campania solicită investiții inteligente în reziliență și responsabilitate comună pentru țărmuri mai sigure, notează site-uk https://www.un.org/.
În 2022, Biroul Națiunilor Unite pentru Reducerea Riscurilor în Dezastre (UNDRR) a lansat campania GetToHighGround pentru a promova conștientizarea cu privire la reducerea riscului de tsunami. Campania încurajează cetățenii să participe la exerciții, alergări sau plimbări de-a lungul rutelor de evacuare în caz de tsunami, ceea ce ajută comunitățile să se pregătească pentru dezastre naturale și să-și dezvolte reziliența. Aceste evenimente sunt incluzive și captivante și implică toți oamenii în creșterea gradului de conștientizare cu privire la reducerea riscului de tsunami.
Tsunamiurile pot fi mortale, dar nu trebuie să fie așa. Avertizarea timpurie și acțiunea rapidă sunt instrumente eficiente pentru a proteja oamenii, a salva vieți și a preveni transformarea pericolului într-un dezastru. Pentru a fi eficiente, sistemele de avertizare timpurie pentru tsunami trebuie să acopere fiecare persoană expusă riscului, trebuie să fie multi-risc, iar comunitățile trebuie să fie pregătite pentru a putea acționa rapid.
În decembrie 2015, Adunarea Generală a ONU a desemnat data de 5 noiembrie drept Ziua mondială de conștientizare a tsunamiurilor și a făcut apel la țările lumii, la organismele internaționale și la societatea civilă să crească gradul de conștientizare a tsunamiurilor și să împărtășească abordări inovatoare pentru reducerea riscurilor. Inițiativa a aparținut Japoniei, o țară cu o lungă istorie a dezastrelor legate de tsunami și cu dorința de a ajuta alte țări să își construiască rezistența la dezastre. Organizația ONU pentru reducerea riscului de dezastru (UNDRR) asigură respectarea Zilei mondiale de conștientizare a tsunamiurilor în colaborare cu sistemul Națiunilor Unite, notează https://www.un.org.
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