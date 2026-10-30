Cultură Educație

De la Noul Testament de la Bălgrad la nunțile princiare: 400 de ani de istorie, descoperiți în două noi expoziții la Palatul Principilor

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

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De la Noul Testament de la Bălgrad la nunțile princiare: 400 de ani de istorie, descoperiți în două noi expoziții la Palatul Principilor

Știati că prima traducere integrală a Noului Testament tipărită în limba română a apărut la Alba Iulia, în 1648 și că un exemplar original poate fi admirat acum la Palatul principilor din Alba Iulia? Sau că nunta principelui Gabriel Bethlen cu Ecaterina de Brandenburg a fost unul dintre evenimentele spectaculoase ale epocii?

Petrecerea Divorțaților

Aceste povești, alături de multe altele, prind viață în două noi spații expoziționale permanente de la Palatul Principilor Transilvaniei, amenajate în cadrul proiectului „PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus”.

Noile expoziții îi poartă pe vizitatori prin secolul al XVII-lea, de la perioada de glorie a Principatului Transilvaniei până la declinul său, cu ajutorul obiectelor originale de patrimoniu, al replicilor istorice, animațiilor digitale și instalațiilor interactive.

Prima sală este dedicată epocii de înflorire a Principatului, în special domniei lui Gabriel Bethlen. Printre noutăți se numără monede originale din secolul al XVII-lea, o medalie emisă în 1620, cu prilejul alegerii principelui ca rege al Ungariei, o replică a steagului său heraldic și costume de epocă. O animație digitală recreează atmosfera fastuoasei nunți dintre Gabriel Bethlen și Ecaterina de Brandenburg.

Cea de-a doua sală urmărește transformările politice și culturale din timpul principilor Gheorghe Rákóczi I, Gheorghe Rákóczi al II-lea și Mihail Apafi I. Un loc aparte îl ocupă Noul Testament de la Bălgrad, tipărit în 1648, la Alba Iulia, sub îndrumarea mitropolitului Simion Ștefan, cu sprijinul principelui Gheorghe Rákóczi I. Această lucrare de referință pentru istoria limbii române este prezentată alături de o replică funcțională a unei prese tipografice de tip Gutenberg, care dezvăluie cum se tipăreau cărțile în urmă cu aproape patru secole.

Expoziția cuprinde și o gravură a principelui Gheorghe Rákóczi al II-lea, colecția legislativă Approbatae Constitutiones și documente emise de Mihail Apafi I.

Cum ar fi să tipăriți o pagină așa cum se făcea acum aproape 400 de ani? La Palatul Principilor Transilvaniei, puteți încerca chiar voi! Peste 200 de participanți au descoperit deja, în cadrul atelierelor educative, cum se fabrica hârtia, cum se scria cu pana de gâscă și cum funcționa tiparul de odinioară. Iar experiența continuă! Veniți să puneți în mișcare o replică funcțională a presei tipografice de tip Gutenberg și să descoperiți cum se nășteau cărțile, pagină cu pagină, în secolul al XVII-lea!

Cele două noi spații expoziționale completează experiența de vizitare a Palatului Principilor Transilvaniei și îi invită pe cei curioși să descopere poveștile, personalitățile și evenimentele care au marcat istoria Transilvaniei, chiar în locul în care o parte dintre acestea s-au petrecut.

Proiectul „PRINCIPATUS: Transilvania, de la glorie la apus” a beneficiat de o finanțare nerambursabilă în valoare de 11.000.000 HUF, acordată de Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (Budapesta), fără cofinanțare din partea beneficiarului.

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