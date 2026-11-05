Pensie anticipată și salariu: Poți să te pensionezi înainte de termen și să te angajezi fără să pierzi banii de la stat?

Românii care aleg să iasă la pensie înainte de împlinirea vârstei standard trebuie să fie atenți atunci când decid să se reangajeze. Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii stabilește clar că pensia anticipată nu poate fi încasată simultan cu salariul obținut în baza unui contract individual de muncă, iar suspendarea plății se aplică indiferent de valoarea veniturilor.

Angajarea poate opri plata pensiei anticipate

Potrivit art. 101 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 360/2023, plata pensiei anticipate se suspendă începând cu luna următoare celei în care beneficiarul realizează venituri din categoriile prevăzute expres de lege.

Printre situațiile care atrag suspendarea se numără:

*veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă;

*veniturile realizate în baza unui raport de serviciu;

*veniturile obținute prin exercitarea unei funcții elective sau prin numirea într-o funcție în cadrul autorităților executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului;

*anumite venituri obținute în calitate de membru cooperator al unei organizații a cooperației meșteșugărești.

Așadar, un beneficiar al pensiei anticipate care decide să se angajeze nu va putea încasa simultan și pensia, și salariul. Legea nu prevede un plafon salarial sub care această interdicție să nu se aplice.

Când se suspendă pensia și cum poate fi reluată plata?

Suspendarea intervine din luna următoare celei în care pensionarul începe activitatea care generează incompatibilitatea. Măsura este dispusă de casa teritorială de pensii, prin decizie.

Vestea bună este că suspendarea nu înseamnă pierderea definitivă a dreptului la pensie. Art. 102 din aceeași lege prevede că, după înlăturarea cauzei care a determinat suspendarea, plata poate fi reluată la cererea beneficiarului, începând cu luna următoare celei în care situația incompatibilă a încetat.

Cu alte cuvinte, persoana care își încheie contractul de muncă poate solicita reluarea plății pensiei anticipate. Totuși, lunile în care plata a fost suspendată nu sunt achitate automat retroactiv.

Sunt interzise toate veniturile suplimentare?

Nu. Interdicția nu trebuie interpretată ca o imposibilitate de a obține orice fel de venit în perioada în care o persoană beneficiază de pensie anticipată.

Legea face distincție între categoriile de venituri și formele juridice prin care acestea sunt obținute. Articolul 105 reglementează cumulul pensiei cu venituri pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, în timp ce art. 101 stabilește situațiile concrete în care plata pensiei anticipate se suspendă.

Prin urmare, veniturile din activități independente nu trebuie asimilate automat salariilor obținute prin contract individual de muncă. Fiecare situație trebuie analizată în funcție de natura activității și de regimul juridic aplicabil.

Ce se întâmplă când pensia anticipată se transformă în pensie pentru limită de vârstă?

La îndeplinirea condițiilor legale, pensia anticipată se transformă din oficiu în pensie pentru limită de vârstă.

Potrivit art. 60 din Legea nr. 360/2023, la momentul transformării se elimină diminuarea aplicată pensiei anticipate, iar perioadele de cotizare realizate în intervalul în care plata pensiei a fost suspendată pot fi valorificate în condițiile legii.

Transformarea nu are loc doar pentru că beneficiarul a încetat să lucreze, ci atunci când sunt îndeplinite condițiile legale pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.

sursa: evz.ro

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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