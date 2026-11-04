Curier Județean

Video | Urs filmat pe o stradă din Aiud: A fost emis mesaj RO-ALERT 

Bogdan Ilea

Publicat

acum 26 de minute

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Prezența unui urs, semnalată pe o stradă din Aiud: A fost emis mesaj RO-ALERT 

Prezența unui urs a fost semnalată în municipiul Aiud, pe strada Sergent Hațegan, miercuri seara. Autoritățile au emis în urma cu cateva minute un mesaj RO-ALERT de tip „Alertă Extremă”.

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Ursul a fost filmat de către un grup de adolescenți, iar imaginile au fost trimise redacției ziarulunirea.ro.

Potrivit mesajului , cetățenii sunt sfătuiți să evite zona în care a fost observat animalul și să rămână în locuințe.

De asemenea, autoritățile recomandă păstrarea unei distanțe cât mai mari față de animal, fără încercări de fotografiere, apropiere sau hrănire.

Proprietarii de animale domestice sunt îndemnați să le protejeze, fără a-și pune propria siguranță în pericol.

Autoritățile recomandă populației să respecte indicațiile transmise prin mesajul RO-ALERT și să manifeste maximă prudență până la înlăturarea pericolului.

Update I.J.J Alba

În orașul Aiud a fost semnalată prezența unui urs. La fața locului se deplasează de urgență echipajul de intervenție al Jandarmeriei Alba, aflat în serviciu, echipat corespunzător pentru alungarea animalelor de talie mare.

Pentru prevenirea apariției unor situații de risc la adresa sănătății, integrității sau chiar a vieții populației din zonă, ISU Alba a emis mesaj Ro-Alert.

Intervenția este în desfășurare. Vom reveni cu informații actualizate

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