31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate

31 august 2025 | COD GALBEN de INUNDAȚII în județul Alba și alte zone din țară: Torenţi, pâraie și viituri rapide. Râurile vizate

Hidrologii au emis sâmbătă mai multe avertizări cod galben de inundații valabile pe mai multe râuri din Alba și alte județe din țară, duminică, 31 august 2025, între orele 06:00 – 24:00.

Sunt prognozate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenție.

Bazinele hidrografice afectate: Someşul Mare, Mureş, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Dunăre – afluenţii mici aferenţi sectorului amonte S.H. Calafat, Jiu, Olt şi Argeş.

COD GALBEN

În intervalul 31.08.2025 ora 06:00 – 31.08.2025 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad).

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI