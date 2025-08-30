30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara

30-31 august 2025 | COD GALBEN de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină, până duminică seara

ANM a emis mai multe atenționări cod galben de furtuni în Alba și alte județe din țară, valabile în intervalul 30-31 august 2025. Se vor semnala averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și grindină.

COD GALBEN 30 august, ora 23 – 31 august, ora 10

În Banat, Oltenia și sud-vestul Transilvaniei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

COD GALBEN 31 august, ora 10 – 31 august, ora 21

În Transilvania, sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și pe arii restrânse de peste 50 l/mp.

Perioade cu instabilitate atmosferică accentuată vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

