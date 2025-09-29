30 septembrie | Ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș. „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public” – stații de reîncărcare vehicule electrice, pe ordinea de zi

Anunț privind convocarea în ședință publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș în data de 30 septembrie

Ședința publică ordinară a Consiliului Local al Municipiului Sebeș va avea loc în data de 30 septembrie 2025, începând cu ora 14:00, în sala de ședințe a Primăriei Municipiului Sebeș situată în Piața Primăriei, nr. 1.

Ordinea de zi poate fi consultată accesând link-ul: https://www.primariasebes.ro/ordinea-de-zi-sedintelor-de-consiliu/.

Proiect al ordinii de zi

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada 30 septembrie 2025 – 30 decembrie 2025.

Inițiatorul proiectului: Viceprimarul Municipiului Sebeș, Dorin Albu

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării valorii de inventar ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Demolare sală de sport Petrești, strada Decebal, nr. 94 A

– Municipiul Sebeș” și radierea din Inventarul domeniului privat a imobilului situat în

Municipiul Sebeș, loc. Petrești, str. Decebal, nr. 94A.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Inventarului domeniului public și privat al Municipiului Sebeș, ca urmare a recepționării obiectivului de investiții ,,Transformare imobil fostă centrală termică Aleea Parc – Municipiul Sebeș în Creșă” și darea acesteia în administrarea Școlii Gimnaziale nr. 2 – Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 3 a H.C.L. nr. 222/2025 privind modificarea și completarea inventarului domeniului public și privat al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții „Reamenajare parcuri de joacă în Aleea Parc și Petrești”.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și

Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Sebeş în Comisiile de Evaluare și Asigurarea Calității, ce se vor constitui la nivelul Instituțiilor din învăţământul preuniversitar de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeş pentru anul școlar 2025-2026

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, prin procedură de licitație publică, a două imobile (locuințe) situate administrativ în Municipiul Sebeș, str. M. Viteazu, nr. 3, ap. 2 și ap. 4 aflate în domeniul privat al Municipiului Sebeș

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către chiriași a șapte imobile (locuințe) din domeniul privat al Municipiului Sebeș

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat, pentru realizarea obiectivului de investiții „Dotarea cu vehicule nepoluante pentru transportul public în Municipiul Sebeș”-Stații de reîncărcare vehicule electrice-proiect nr.3435/2.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării dreptului de proprietate asupra imobilelor teren, înscrise în C.F. nr.79142 Sebeș, C.F. nr. 78740 Sebeș, C.F. nr. 77681 Sebeș, respectiv C.F. nr. 77225 Sebeș, în favoarea Municipiului Sebeș, domeniul privat.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1, alin (2), punctul 1 din H.C..L 235/2025 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, pentru obiectivul de investiţii: „Reabilitarea și creşterea eficienţei energetice a clădirii sălii de sport ,,Florin Fleșeriu””, înscris în CF nr. 96003, proiect nr. 23/2024 și aprobarea Devizului general actualizat al obiectivului de investiții.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei partizilor “pe picior” pentru licitația intermediară producția anului 2025, a modului de valorificare a acestora și a prețurilor de pornire.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism

12. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri (construcții/mijloace fixe) din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Sebeș.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de a vota în Adunarea generală a Asociației „APA ALBA”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire teren aferent construcțiilor proprietate personală.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru agricultură, silvicultură, protecție mediu, monumente naturale și turism și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, lucrări publice, administrarea domeniului public și privat.

15. Proiect de hotărâre privind majorarea valorii de inventar a imobilului construcție „Colegiu Lucian Blaga corp B”, ca urmare a finalizării obiectului de investiții „Reabilitare și modernizare clădiri existente (Corp A, Corp B, Corp C, Sala festivă, Sala de sport, Internat) – corp B” a Colegiului Național ,,Lucian Blaga” Sebeș aparținând domeniului public al Municipiului Sebeș, identificat la poziția 665 din Anexa 5 la H.G. 974/2002.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

16. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului public și privat al Municipiului Sebeș, ca urmare a finalizării obiectivului de investiții ,,Reabilitare spațiu public urban și zonă pietonală pe str. Alunului, Municipiul Sebeș”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe.

17. Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea Spitalului Municipal Sebeș a locuinței, situată administrativ în loc. Petrești, str. 1 Mai, nr. 83B, jud Alba.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, pentru realizarea obiectivului de investiții „Transformare imobil fostă centrală termică Aleea Parc-Municipiul Sebeş în Creşă”

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină,

Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe și Comisiei pentru învățământ, cultură, sport, agrement, monumente istorice protecție socială, protecție copii, culte, sănătate și familie.

19. Proiect de hotărâre privind încetarea prevederilor H.C.L. nr. 215/2023 privind exprimarea acordului de principiu pentru transmiterea din domeniul public al Municipiului Sebeș și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Sebeș în domeniul public al Statului în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – prin Inspectoratul de Poliție Județean Alba, a imobilului teren intravilan, identificat prin CF nr. 94728 Sebeș, nr. cad. 94728 în suprafață de 17.275 mp. și respectiv prin C.F. nr. 94731 Sebeș, nr. cad. 94731 în suprafață de 16.235 mp și demararea procedurilor legale de sistematizare și dezvoltare.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină

20.Proiect de hotărâre privind completarea domeniul public al Municipiului Sebeș ca urmare a încheierii unor contracte de donație.

Inițiatorul proiectului: Primarul Municipiului Sebeș, Dorin Nistor

Transmis spre avizare Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină și Comisiei de studii prognoze economico-sociale, buget, finanțe

21.Informarea nr.63908/08.09.2025 a Compartimentului Patrimoniu și Coordonare Asociații de Proprietari.

22.Informarea nr.55101/29.07.2025 a dlui Boabeș Ilie.

23. Informarea nr.24222/2025 a dlui Dăncilă Radu.

