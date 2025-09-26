Rămâi conectat

Politică Administrație

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

De

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. 51G, înscris în CF nr. 93833 Aiud

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de contact:

Municipiul Aiud, C.I.F. 4613636, str. Cuza Vodă nr. 1, Aiud, județul Alba, telefon 0258/861310, fax 0258/861280, e-mail: [email protected], persoană de contact Mihaela Mateica – Direcția Arhitect-Șef, e-mail: [email protected].

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:

Obiectul concesiunii îl constituie imobilul teren, situat administrativ în intravilanul Municipiului Aiud, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 51G, înscris în CF nr. 93833, în suprafaţă de 2456 mp, aparținând domeniului privat al Municipiului Aiud.

Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 136/19.06.2025 și O.U.G. nr. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:

Direct de la sediul Municipiului Aiud – Direcția Arhitect-șef, în baza unei solicitări scrise.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care pot obține un exemplar din documentația de atribuire:

Direcţia Arhitect-Șef din cadrul Municipiului Aiud, telefon 0258-861310, e-mail: [email protected].

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

50 lei/documentație, care se achită în numerar la casierie sau în contul RO84TREZ00421360250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Aiud, CIF 4613636.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.10.2025, ora 12:00.

4. Informații privind ofertele

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.10.2025, ora 12:00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Municipiul Aiud, str. Cuza Vodă nr. 1, județul Alba, sediul Municipiului Aiud, Centrul de Informații pentru Cetățeni.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă oferta:

1 (unu) exemplar original, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor:

21.10.2025, ora 12:00, la sediul Municipiului Aiud, str. Cuza Vodă, nr. 1, sala de ședințe.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:

Tribunalul Alba – Secția de Contencios Administrativ și Fiscal, Piața Iuliu Maniu, nr. 24, Alba Iulia, județul Alba, telefon 0258/813510, e-mail: [email protected].

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: 25.09.2025.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

26 septembrie 2025

De

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud, str. Tudor Vladimirescu, nr. FN, înscris în CF nr. 93834 Aiud 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoana de […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

25 septembrie 2025

De

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba și consilier județean: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării! TARIFE MAI MARI LA SALUBRITATE – asta îi așteaptă de anul viitor pe locuitorii din județul Alba, după ce Consiliul Județean, cu votul tuturor consilierilor PNL, a aprobat majorarea […]

Citește mai mult

Politică Administrație

FOTO | Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate pentru lărgirea drumului și montarea de podețe

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 zile

în

24 septembrie 2025

De

Lucrări în desfășurare în Alba, pe Drumul Mănăstirilor: Se intervine cu utilaje de mare capacitate Lucrările la Drumul Mănăstirilor sunt în plină desfășurare, a anunțat, miercuri, 24 septembrie 2025, Marius Hațegan, vicepreședinte al Consiliului Județean Alba. Citește și: VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 49 de minute

27 septembrie 2025 | PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările

PROTEST MASIV al finanțiștilor, în fața ministerului de resort: Care sunt revendicările Sindicaliştii din finanţe, membri ai SindFISC, vor organiza...
Actualitateacum 3 ore

Numele OLX România și epantofi folosite de atacatori pentru a fura datele. Avertismentul transmis de DNSC

Numele OLX România și epanatofi folosite de atacatori pentru a fura datele românilor. Avertismentul transmis de Directoratul Naţional de Securitate...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 2 ore

29 septembrie | PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan

PROTESTE ale studenților și la Alba Iulia. Studenții se alătură manifestațiilor din țară împotriva Legii Bolojan Studenții vor ieși în...
Ştirea zileiacum 3 ore

VIDEO | Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu: A învins doi adversari cu centuri negre

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciare la Penitenciarul Aiud, DUBLU CAMPION EUROPEAN la Brazilian Jiu-jitsu Bogdan Dobrescu, polițist de peniteniciare la...

Curier Județean

Curier Județeanacum 9 minute

27 septembrie – 19 octombrie | Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere

Invazie de jucării la Alba Mall! Tombolă, cadouri și surprize cu ocazia împlinirii a 18-a ani de la deschidere Începând...
Curier Județeanacum 25 de minute

1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, la Palatul Cultural din Blaj

1 octombrie | Film maghiar cu intrare liberă, în cadrul proiectului „ESTE Filmul de Miercuri”, în Blaj ESTE Filmul de...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 ore

Primăria Municipiului Aiud: Licitație publică privind concesionarea unui teren cu suprafața de 2.456 mp situat pe strada Tudor Vladimirescu

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 2456 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...
Politică Administrațieacum 5 ore

Primăria Aiud: Licitație publică pentru concesionarea unui teren cu suprafața de 4.594 de mp de pe strada Tudor Vladimirescu. Informații privind depunerea ofertelor

ANUNŢ DE LICITAȚIE privind concesionarea prin licitație publică a terenului cu suprafața de 4594 mp, situat administrativ în Municipiul Aiud,...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 9 ore

26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei

26 septembrie – Ziua Limbilor Europei. Se sărbătorește în toate cele 47 de state membre ale Consiliului Europei Ziua Limbilor...
Opinii - Comentariiacum 10 ore

26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați

26 septembrie – Ziua Mondială a Munților Carpați. Aproape o treime din suprafața țării este ocupată de munții Carpați Pe...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea