3-5 ianuarie 2025 | COD GALBEN de NINSORI abundente în Alba și alte județe: Strat consistent de zăpadă și vânt la munte
ANM a emis sâmbătă dimineața o avertizare meteo cod galben de ninsori abundente, valabilă în Alba și alte zone din țară până luni, 5 ianuarie 2026.
Citește și: Peste 42.000 de utilizatori, fără curent electric și 8.000 fără apă potabilă, în urma ninsorilor abundente din Alba. DN 74 și DN 74, BLOCATE de arbori căzuți. Situația în județ
COD GALBEN 03 ianuarie, ora 22:00 – 05 ianuarie, ora 20:00
În intervalul menționat, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.
Se vor acumula 30…50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30…40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10…25 cm.
La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, de 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.
