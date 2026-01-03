Peste 42.000 de utilizatori, fără curent electric și 8.000 fără apă potabilă, în urma ninsorilor abundente din Alba. DN 74 și DN 74, BLOCATE de arbori căzuți. Situația în județ​

Peste 42.000 de utilizatori sunt fără curent electric și 8.000 fără apă potabilă, potrivit informațiilor de la ora 9.00, în urma ninsorilor abundente din Alba. DN 74 și DN 74 sunt blocate de arbori căzuți pe carosabil.

Situația în județ la ora 9.00 se prezintă astfel:

Utilități afectate:

-​Numărul utilizatorilor nelimentați de energie electrică este de aproximativ 42.000 utilizatori. Se intervine pentru remediere.

-​Aproximativ 8.000 de locuitori nu au apă potabilă din cauza lipsei de curent la pompele de alimentare, în localitățile Iclod, Șona, Biia, Sânmiclăuș, Jidvei, Feisa, Glogoveț, Valea Lungă, Lunca și Lodroman.

​Zona Montană (Cod Portocaliu):

-în Loc. Ignățești (Roșia Montană) – drum de acces blocat din cauza unor arbori cazuti pe carosabil, aproximativ 100 de persoane in zona afectată. Se intervine pentru deblocarea drumului.

-​Drumuri Naționale: DN 75 (Albac și Sălciua) și DN 74 (Presaca Ampoiului) sunt blocate pe ambele sensuri de copaci căzuți. Se intervine pentru degajarea arborilor.

-​Abrud: Stâlp de curent căzut pe DN 74.

​Restul județului:

-​Alba Iulia: Pompierii militari au intervenit pe străzile Arnsberg, Brădișor și Livezii pentru degajarea arborilor căzuți.

-​Aiud: arbore cazut în Pădurea Sloboda (DJ 107I) a intervenit Secția de pompieri Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI