Când vor avea loc la Blaj funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Funeraliile Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, la Blaj: Când vor avea loc
Vineri, 26 septembrie 2025, la ora 18.00, va avea loc transferul sicriului cu trupul Preafericirii Sale Cardinal Lucian.
Citește și: A trecut la cele veșnice Cardinalul Lucian Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică
Procesiunea va porni de la Castelul Mitropolitan spre Catedrala Arhiepiscopală Majoră „Sfânta Treime” din Blaj, fiind invitați să ia parte, alături de ierarhi și cler, toți credincioșii care doresc să se unească în rugăciune.
La ora 18.30, trupul Preafericirii Sale va fi depus în Catedrală, unde se va celebra Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și rânduiala Parastasului, urmate de un program de rugăciune continuă.
Cei care doresc ca prin rugăciune să îi aducă un ultim omagiu, o vor putea face în timpul dintre celebrările Sfintelor Liturghii, în intervalul orar 7.00-22.00.
Până la înmormântarea Preafericirii Sale, în toate bisericile greco-catolice vor fi trase clopotele la ora 12:00, iar la toate Sfintele Liturghii, după ectenia stăruitoare, înainte de Heruvic, se va rosti ectenia morților pentru odihna cea veșnică a Întâistătătorului Bisericii noastre. De asemenea, toate bisericile și instituțiile Bisericii Greco-Catolice vor arbora drapele negre.
În ziua de luni, 29 septembrie 2025, în Catedrala Sfânta Treime din Blaj, la ora 11.00, va avea loc Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie urmată de Slujba Înmormântării.
Celebrarea liturgică va fi transmisă în direct de postul de televiziune TVR 3 și pe canalul de YouTube al Radio Blaj TV Online. Toți celebranții vor îmbrăca veșminte luminate.
Preoții care din binecuvântate pricini nu vor participa la Slujba Înmormântării, vor celebra în parohia proprie, în ziua înmormântării, Sfânta Liturghie cu Panihida la intenția odihnei sufletului Preafericitului Părinte Cardinal Lucian.
Cardinalul Lucian Mureșan, întâistătător al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, a plecat în lumea celor drepți joi, 25 septembrie 2025, la Blaj, a anunțat în cursul după-amiezii Biroul de presă al Arhieparhiei de Făgăraș și Alba Iulia.
Prelatul, al treilea cardinal român din istorie, avea 94 de ani.
