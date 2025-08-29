Rămâi conectat

29 august 2025 | Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul" de la Strungari și-a serbat hramul

Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat hramul

Mănăstirea „Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Strungari și-a serbat, vineri, 29 august 2025, hramul.

Evenimentul cu o înaltă încărcătură emoțională s-a desfășurat în prezența ÎPS Părinte Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.

„A fost o zi de rugăciune și binecuvântare pentru toți cei prezenți”, a notat într-o postare în mediul online președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel.

Viața monahală la Strungari a început în jurul anului 1900, când primele chilii au fost ridicate în apropierea satului de la poalele Munților Șureanu.

Aici și-a dus traiul și pustnicul Ioan David, un om simplu, cioban de meserie, dar cu o viață aleasă, asemenea sfinților.

