29 august| Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul: Creștinii țin post negru, fiind permiși doar strugurii și apa

În fiecare an, la data de 29 august, Biserica Ortodoxă cinstește Tăierea Capului Sfântului Ioan Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului. Potrivit credințelor populare, în această zi nu se bea vin roși și nu se consumă varză, acest post fiind unul aspru.

De asemenea, este recomandat ca sa nu se manance pepeni, dat fiind faptul ca forma acestora aduce aminte de cea a capului lui Ioan Botezatorul. Tot in aceasta zi, in unele regiuni rurale nu se foloseste cutitul, toata mancarea fiind rupta cu mana.

Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul – ultima mare sarbatoare din Anul Bisericesc

Taierea Capului Sf.Ioan Botezatorul este ultima mare sarbatoare din Anul Bisericesc. Biserica ortodoxa serbeaza de obicei ziua mortii sfintilor, adica data trecerii lor spre cele ceresti, ca ziua lor de nastere.

Numai Maica Domnului si Sfantul Ioan Botezatorul fac exceptie de la aceasta regula.

Astfel, Biserica a inchinat lui Ioan sase sarbatori: zamislirea lui – 23 septembrie; nasterea – 24 iunie; soborul lui – 7 ianuarie; taierea capului – 29 august; prima si a doua aflare a capului 24 februarie; a treia aflare a capului sau – 25 martie.

Extrem de interesant este faptul ca Sfantul Ioan Botezatorul nu este cinstit doar de confesiunile crestine, ci si de unele grupari gnostice (mandeeni, nazorei), unionisti si de musulmani, cei din urma detinand moaste ale sfantului pe care le pastreaza in moschei.

Desi ziua de pomenire a Taierii Capului Sfantului Ioan Botezatorul a fost randuita de Biserica zi de post si de doliu, unele lacasuri de rugaciune, biserici de mir sau de manastire isi serbeaza hramul.

Taierea capului Sf. Ioan Botezatorul: post aspru cu struguri si apa

Legat de traditii si superstitii in aceasta zi, care e numita popular si Sfantul Ioan Cap Taiat, pe vremuri se obisnuia sa se tina post pana la Inaltarea Sfintei Cruci (14 septembrie) cu rolul de a-i curati pe cei cu pacate grave.

In aceasta zi exista credinta ca nu trebuie sa se foloseasca cutitul, totul se rupea cu mana, si, de asemenea exista obiceiul de a nu manca fructe si legume cu forma rotunda.

Totodata, din ajunul sarbatorii si in ziua praznicului nu se mananca preparate din varza, deoarece Sfantului Ioan i s-a taiat capul pe varza, de sapte ori, si iar a inviat. Din acelasi motiv nu se mananca nici fructe sau legume rosii. De asemenea, nu se mananca fructe rotunde, nuci, mere, pepene, care au forma capului.

Se mai spune ca din aceasta zi incepe si frigul toamnei: asa cum fiecare om este cuprins de friguri, de fapt, frisoane, cand afla felul in care a fost sa moara Sfantul Ioan Botezatorul.

Tot un obicei care vine din popor este acela de a tine post „de la cruce pana la cruce”, un post care tinea pana pe 14 septembrie (Inaltarea Sfintei Cruci), neconsemnat in calendarul crestin, care avea rolul de a-i curati pe cei care au savarsit omoruri sau alte pacate grave, potrivit crestinortodox.ro, iar cei care decideau sa posteasca in acea zi mancau doar turte de grau sau malai.

Pentru sporul familiei si pentru alungarea bolilor, in familiile in care au murit rude, in conditii suspecte sau de moarte napraznica, se respecta momentele de reculegere si se impart pachete cu struguri, paine si apa.

Traditia spune ca, in ziua de 29 august, crestinii trebuie sa tina post negru sau aspru, in care sunt permisi doar struguri si apa. Nu se bea vin rosu, deoarece in credinta acesta reprezinta sangele Botezatorului.

Teologii pun Taierea capului Sfantului Ioan Botezatorul, alaturi de Schimbarea la Fata a Domnului si de Adormirea Maicii Domnului.

Astfel Schimbarea la Fata semnifica chipul pe care il va avea omul unit cu Hristos, Adormirea Maicii Domnului semnifica mutarea celei care L-a purtat pe Hristos, cu intruparea ei, la ceruri, iar Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul semnifica faptul ca toti cei care au preaslavit pocainta vestita de Sfantul Ioan Botezatorul vor ajunge in rai.

Sfantul Ioan Botezatorul – nasterea si viata

Sfantul Ioan Botezatorul s-a nascut in cetatea Orini, in familia preotului Zaharia. Mama sa, Elisabeta, era descendenta semintiei lui Aaron.

Nasterea proorocului Ioan s-a petrecut cu sase luni inaintea nasterii lui Iisus, iar vestea a fost adusa de ingerul Gavriil lui Zaharia, in timp ce acesta slujea la templu.

Ioan s-a retras in pustiu, unde a dus o viata de aspre nevointe, pana cand i s-a poruncit sa inceapa sa predice. Ioan a avut rolul de a pregati poporul pentru venirea lui Hristos, dar si pe acela de a-L descoperi lumii ca Mesia si Fiul lui Dumnezeu.

Pe cand se afla intemnitat in castelul de la Maherus, Ioan il mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era sotia fratelui sau.

La un ospat prilejuit de sarbatorirea zilei de nastere, Irod a taiat capul Sfantului Ioan Botezatorul, la cererea Irodiadei, dupa ce Salomeea, fiica ei, care dansase si placuse oaspetilor si indeosebi lui Irod, a cerut capul Botezatorului ca recompensa.

Sfanta Ioana, femeia dregatorului lui Irod, este cea care a ingropat capul sfantului la Ierusalim, pe muntele Eleonului, intr-un vas de lut.

Dupa ceva vreme, un proprietar bogat s-a facut monah, luandu-si numele de Inochentie si a salasluit chiar la locul unde se afla ingropat capul Botezatorului.

In momentul in care a dorit sa zideasca o chilie si o bisericuta, el a sapat adanc si a descoperit vasul cu capul lui Ioan Botezatorul. Apoi, aflat in pragul mortii, Inochentie il ascunde din nou in pamant, in acelasi loc.

In vremea Sfintilor Imparati Constantin si Elena, Sfantul Ioan Botezatorul s-a aratat unor calugari carora le-a poruncit sa dezgroape cinstitul sau cap, fiind cea dintai aflare a sfantului cap.

Racla va ajunge apoi in grija lui Eustatiu, un monah arian, care locuia intr-o pestera, care inainte de a fi trimis in exil ingroapa, la randul sau, capul Sfantului Ioan Botezatorul.