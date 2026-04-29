29 aprilie 2026 | RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat

RESTRICȚII de circulație pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat

Dispeceratul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat instituirea unor restricții temporare de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș.

Acestea sunt în vigoare miercuri, 29 aprilie 2026, între orele 8.30 și 15.00.

Concret, se execută lucrări de demontare a unui parapet metalic deteriorat, între Apoldu de Jos și Miercurea Sibiului.

Banda 1 si banda de urgență a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș) sunt restricționate.

Se circulă îngreunat pe banda 2 a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș).

Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine”

Ministrul Apărării la prezentarea pachetului de proiecte din cadrul programului SAFE: „Avem nevoie de drone mâine” Ministrul Apărării, Radu Miruță, a prezentat detalii despre proiectele anti-dronă incluse în programul SAFE, subliniind că România are nevoie urgentă de dotări în acest domeniu, în contextul ultimelor incidente produse la Dunăre. Într-o conferință de presă, Radu Miruță a […]

Adrian Georgescu, consultant economic: România nu se pregătește de ,,Epoca de AUR’’ ci de ,,Jocurile foamei”

Adrian Georgescu, consultant economic: România nu se pregătește de ,,Epoca de AUR’’ ci de ,,Jocurile foamei” „România riscă să intre într-o perioadă de turbulențe financiare severe, iar dincolo de panica de moment, nota de plată va fi suportată direct din buzunarele noastre. Totul se întâmplă pe fondul unei economii deja vulnerabile, ținute în viață de […]

Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR

Președintele României: Niciunul dintre partidele pro-europene nu spune că vrea să facă un guvern cu forțe anti-occidentale, AUR Varianta formării unui guvern PSD-AUR este „extrem de improbabilă”, a declarat, marți, președintele Nicușor Dan, în cadrul unei conferințe de presă susținute după participarea la Summitul Inițiativei celor Trei Mări. El a amintit, în acest context, de […]

