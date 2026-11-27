Alertă meteo: Ninsori, viscol, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii în România

România intră într-un episod de vreme severă, cu ninsori, viscol, depuneri de zăpadă și o răcire accentuată a vremii. Potrivit informării meteorologice, fenomenele vor afecta mai multe regiuni ale țării în intervalul 27 noiembrie, ora 10:00 – 29 noiembrie, ora 20:00.

Primele zone vizate sunt jumătatea nordică a Moldovei și estul Transilvaniei, unde vineri vor predomina ninsorile. Începând din orele serii, precipitațiile sub formă de ninsoare se vor extinde în cea mai mare parte a Moldovei, unde se va depune un strat de zăpadă de aproximativ 4–8 centimetri.

Ninsorile vor ajunge și în sudul țării, începând de sâmbătă după-amiază. Cele mai importante depuneri sunt prognozate în Oltenia și, local, în sudul și sud-vestul Munteniei, unde stratul de zăpadă va ajunge, în general, la 5–10 centimetri, iar izolat va depăși 15 centimetri. La munte, ninsoarea va continua, iar în special în Carpații Meridionali se va depune un nou strat de zăpadă de 5–10 centimetri.

Vânt puternic și viscol, cu vizibilitate redusă

Vremea se va înrăutăți și din cauza intensificărilor vântului. Începând din noaptea de vineri spre sâmbătă, rafalele vor atinge 50–70 km/h, inițial în regiunile sud-estice, apoi și în sudul țării și în zona Carpaților de Curbură. Temporar, vântul va viscoli ninsoarea, reducând semnificativ vizibilitatea.

Temperaturile scad drastic: minime de -10 grade

Pe lângă ninsori și viscol, România va intra într-un proces accentuat de răcire. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile minime vor coborî sub pragul de îngheț în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei se vor înregistra valori de aproximativ -10 grade Celsius.

Nici ziua de duminică nu aduce o ameliorare semnificativă. Temperaturile maxime vor rămâne negative în estul, sudul și centrul țării, cu valori de până la -6 grade Celsius în nordul Moldovei și în zonele depresionare.

Ninsorile, viscolul și gerul vor marca, astfel, un sfârșit de săptămână cu condiții dificile de deplasare și cu o schimbare bruscă a regimului termic.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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