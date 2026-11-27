Avertismentul transmis de un cunoscut economist din România: ,,Rămâne un singur mod să reduci dobânzile: să vină o criză financiară”

Economistul Radu Georgescu avertizează asupra riscului unei noi crize financiare globale, pe fondul creșterii datoriei publice a Statelor Unite și al sumelor uriașe pe care administrația americană le plătește pentru dobânzi.

Într-o analiză publicată pe rețelele de socializare, acesta susține că o eventuală criză ar putea deveni singura soluție pentru reducerea dobânzilor.

Mesajul integra publicat de economistul Radu Georgescu este următorul:

Pe planeta Pământ vine un tsunami financiar. Te-ai pregătit? În print screen vezi cât plătește America pe dobânzi în 2026. 1,3 trilioane de dolari pe an! Nu e o greșeală de scriere.

America a încasat anul acesta 5,4 trilioane de dolari. Dobânzile înghit un sfert. Din fiecare 4 dolari încasați, unul pleacă la creditori. Din acest punct de vedere, America stă mai prost decât România. România dă pe dobânzi cam 9–10% din venituri. America, 25%.

Dacă ai avut vreodată de-a face cu cifrele unei familii sau ale unei firme, știi: nu poți funcționa când plătești pe dobânzi 25% din venituri. Singura soluție ca America să nu dea faliment este să scadă dobânzile. Șoc și groază. America face invers.

În septembrie a crescut dobânda. Iar in decembrie o vor creste din nouPoate te întrebi: cei din America sunt idioți? Se împușcă singuri în picior? Îți răspund eu.

Nu. Nu sunt idioți. Sunt chiar geniali la economie. Ministrul de Finanțe se numește Scott Bessent. A fost angajat la George Soros. Este cel care în 1992 a gandit planul de prabusire a lirei și a îngenuncheat Banca Angliei. Kevin Warsh este președintele Fed, Banca Centrală a Americii. Are și el o carieră pe Wall Street: Și a fost angajat tot de Soros pentru activități speculative

Oamenii aceștia sunt foarte buni la economie. Sunt experți in instrumente financiare: swap-uri, FX, hedging, derivate. Practic, ei conduc echipa financiară a Americii. Peste ocean este republica socialistă numită UE. Echipele financiare ale UE sunt conduse de bugetari care n-au lucrat nicio zi într-o firmă privată. Și, foarte probabil, nu înțeleg nimic din ce spun cei din echipa Americii.

Europa nu are nicio șansă, din punct de vedere economic, în fața Americii. E ca și cum Real Madrid ar juca fotbal cu o echipă de copii de 10 ani. Ce cred eu că vor să facă americanii.

Americanii au nevoie urgent de dobânzi mai mici. Dar nu le scad pur și simplu. O fac într-un mod genial din punct de vedere economic. Dacă ar scădea dobânzile acum, ar genera inflație. Iar americanii nu mai vor inflație. Uită-te la votul de la începutul lunii: inflația i-a costat pe republicani ambele camere ale Congresului.

Atunci rămâne un singur mod să reduci dobânzile: să vină o criză financiară.

Într-o criză financiară se pierd bani. Foarte mulți bani.

Atunci intervine statul și reduce dobânzile. Practic, e nevoie de un Popa Prostul care să piardă banii. În 2008, Popa Prostul a venit din imobiliare, iar paguba a ricoșat în tot sistemul financiar.

Acum sunt aceiași Popa Prostul. Doar că s-au adăugat și cei de pe burse. În ultimii ani s-au băgat acolo sute de miliarde de dolari. Datoria Americii era de 10 trilioane de dolari în 2008. Acum e de peste 40 de trilioane. De patru ori mai mare. Totuși, într-un fel e mai bine pentru americani: acum sunt și mult mai mulți Popa Prostul care să suporte pierderea.

Concluzii

Eu cunosc un singur activ pe planeta Pământ care nu depinde de datoria nimănui și care n-a fost nicodata Popa Prostul. Acest activ se numește aur.Și dacă te întrebi de ce Banca Centrală a Chinei cumpără cantitati record de aur. Acum știi. Să fie economie.

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