22 octombrie 2025 | Localități din județul Alba vor rămâne fără gaz pentru mai multe ore. Anunțul făcut de Delgaz Grid

Consumatorii din localitățile Sebeșel, Săsciori și Laz vor rămâne fără gaz, miercuri, 22 octombrie, între orele 10:00 – 13:00, deoarece delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea.
Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz miercuri, 22 octombrie, în intervalul orar 10:00-13:00, la consumatorii din localitățile Sebeșel, Săscior și Laz.
Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.
În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).
Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori, se arată într-un comunicat de presă transmis de compania Delgaz Grid.
