Orionide 2025 | Ploaia de stele atinge punctul maxim pe 21-22 octombrie 2025. Cum se pot admira stelele căzătoare
În weekendul de 25 spre 26 octombrie 2025 facem trecerea la ora de iarnă, când dăm ceasurile cu o oră înapoi. Practic, va fi noaptea cea mai lungă din an sau, cum se spune în popor, noaptea în care dormim cel mai mult.
Însă, până atunci, românii se pot bucura de tot ceea ce înseamnă ploaia de stele Orionide, eveniment care este aşteptat să atingă punctul culminant în noaptea de 21 spre 22 octombrie 2025.
Cum se poate admira ploaia de stele Orionide
Specialiştii susţin că ploaia de stele Orionide se poate admira cu ochiul liber, ceea ce înseamnă că nu aveţi neapărat nevoie de instrumente speciale, cum ar fi telescopul sau binoclul.
Totuşi, se recomandă să încercaţi să admiraţi ploaia de stele Orionide din locuri cât mai întunecat, astfel încât spectacolul de pe cer să fie cât mai vizibil şi atractiv.
Punctul maxim este atins în noaptea de 21 spre 22 octombrie
Conform reprezentanţilor Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, meteorii cunoscuţi sub numele de Orionide au activitate pe o perioadă de ceva mai mult de o lună, respectiv între 2 octombrie şi 7 noiembrie.
Totuşi, punctul maxim ar urma să fie atins în noaptea de 21 spre 22 octombrie. Specialiştii susţin că, în principiu, vedem cam 20 de meteori pe oră, meteori care se deplasează cu o viteză de circa 66 de kilometri pe secundă.
Cum se formează Orionidele
Orionidele se formează din praful și resturile lăsate în urmă de cometa Halley pe măsură ce traversează sistemul solar. Atunci când Pământul trece prin acest nor de resturi, particulele de praf intră în atmosfera noastră, se încălzesc și ard, creând meteori cunoscuți sub denumirea de Orionide.
Specialiştii susţin că Orionidele sunt mai puţin intense decât Perseidele, din august, dar sunt spectaculoase, mai ales în nopţile senine.
