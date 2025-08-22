22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, vineri, 22 august 2025, o avertizare hidrologică Cod galben care vizează și județul Alba.
Avertizarea este în vigoare în intervalul vineri, 22 august, ora 12.00 – sâmbătă, 23 august 2025, ora 9.00.
Citește și: 22 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h
Potrivit hidrologilor, ca urmae a precipitaţiilor prognozate şi propagării, se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri din bazinele hidrografice menţionate, cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE, după cum urmează:
COD GALBEN
În intervalul 22.08.2025 ora 12:00 – 23.08.2025 ora 09:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior, Lӑpuş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Satu Mare), Someşul Mare – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Bistriţa Năsăud), Someşul Mic – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Bihor şi Cluj), Someş – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Dej (judeţele: Cluj, Sălaj, Maramureş şi Satu Mare), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (judeţele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieș – bazin superior și afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărăţeni (judeţele: Harghita şi Mureş), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (judeţele: Harghita, Mureş, Braşov, Sibiu şi Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Săvârşin (judeţele: Alba, Sibiu, Hunedoara și Arad), Timiş – bazin amonte S.H. Sadova şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadova – amonte S.H. Lugoj, Pogăniş – bazin amonte Ac. Cadar Duboz, Bârzava – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţele: Caraş Severin şi Timiş), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu (judeţele: Hunedoara şi Gorj), Gilort – bazin superior (judeţul Gorj), Olt – bazin amonte S.H. Micfalău şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Micfalău – amonte Ac. Ioneşti (judeţele: Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea şi Argeş), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea), Argeş – bazin superior, Dâmboviţa – bazin superior (judeţele: Argeş şi Dâmboviţa), Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Târgovişte (judeţele: Dâmboviţa şi Prahova), Prahova – bazin superior, Teleajen – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Prahova), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu şi afluenţii aferenţi sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Măgura (judeţele: Braşov, Covasna, Buzău şi Prahova), Moldova – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Moldoviţa (judeţele: Suceava şi Neamţ), Bistriţa – bazin amonte S.H. Cârlibaba şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Cârlibaba (judeţele: Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău), Trotuş – bazin amonte S.H. Ghimeş Făget şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Ghimeş Făget (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bârlad – bazin amonte S.H. Negreşti şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Negreşti (judeţele: Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi şi Vrancea).
Atenţionarea hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, care se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din judeţele: Maramureş, Bistriţa Năsăud, Cluj şi Mureş.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată!
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată! Guvernul României a aprobat acordarea unei locuințe de protocol fostului președinte Traian Băsescu, însă, spre deosebire de alți șefi de stat, acesta a optat pentru un apartament într-un bloc de locuințe, și nu pentru o vilă. Traian […]
22 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h
22 august 2025 |Este COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară, până deseară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h Meteorologii ANM au emis vineri dimineața mai multe avertizări cod portocaliu și cod galben de furtuni, valabile în Alba și […]
Ministrul Sănătății: Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS
Spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, cu servicii decontate de CNAS Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, 21 august 2025, că spitalele vor putea organiza caravane medicale mobile, în parteneriat cu asociaţii şi organizaţii locale, iar serviciile acordate vor fi decontate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), în regim ambulatoriu. „De […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe: Anunțul hidrologilor
22-23 august 2025 | RISC de INUNDAȚII în Alba și alte județe Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor...
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată!
În locul vilei de protocol, fostul președinte Traian Băsescu a solicitat acordarea unui apartament. Decizia a fost secretizată! Guvernul României...
Știrea Zilei
VIDEO | A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor
A fost predat amplasamentul pe DJ 750 C, Drumul Mănăstirilor și Sihaștrilor: Cum arată înainte de începerea lucrărilor Consiliul Judeţean...
Șofer, mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe culoarea roșie a semaforului. Polițistul a refuzat banii. Ce s-a întâmplat cu bărbatul inculpat
Un șofer a dat mită 50 de lei la Alba Iulia ca să nu-și piardă permisul după ce trecuse pe...
Curier Județean
Prins la Câmpeni: Tânăr de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, încarcerat la Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud
Un tânăr în vârstă de 26 de ani, condamnat pentru fapte silvice, a fost reținut de polițiști și încarcerat la...
Violență domestică în Alba Iulia: Femeie agresată de soț și lăsată fără telefon, după ce bărbatul i l-a distrus într-un acces de furie
O albaiuliancă a fost agresată fizic de către soț. În timpul conflictului, bărbatul a deposedat-o de telefonul mobil Incidentul a...
Politică Administrație
VIDEO | Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic. Primar: „Lucrarea este dificilă”
Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj, în grafic Eficientizarea energetică a celei mai înalte clădiri din Blaj,...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei
Sprijinul financiar pentru transportul elevilor e o compensație și o soluție temporară, nu rezolvarea problemei Sprijinul financiar care va fi...
Opinii Comentarii
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie: „Înainte băieți, sunteți cu mine!”
22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu a căzut eroic la datorie Pe 22 august 1917, în bătălia de la Varnița și...
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului de ofițeri sanitari
21 AUGUST – Ziua medicinei militare. În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat actul de înființare a corpului...