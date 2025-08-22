22 august 2025 | COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h
22 august 2025 |Este COD PORTOCALIU și GALBEN de FURTUNI în Alba și alte județe din țară, până deseară: Averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină. Rafalele vor atinge și 80…90 km/h
Meteorologii ANM au emis vineri dimineața mai multe avertizări cod portocaliu și cod galben de furtuni, valabile în Alba și alte județe din țară până deseară. În acest interval se vor semnala averse torențiale, vijelii, descărcări electrice și grindină.
Citește și: Cum va fi vremea mâine în România: Prognoza meteo pentru vineri, 22 august 2025
COD GALBEN 22 august, ora 12 – 22 august, ora 21
În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).
În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.
COD PORTOCALIU 22 august, ora 14 – 22 august, ora 21
În județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 – 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40…50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.
COD PORTOCALIU 22 august, ora 13 – 22 august, ora 19
Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80…90 km/h.
