21 noiembrie 2026: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Care este programul slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
21 noiembrie 2026: Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Dezlegare la pește în Postul Crăciunului. Care este programul slujbelor de la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia
Credincioșii ortodocși sărbătoresc sâmbătă, 21 noiembrie 2026, Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, unul dintre cele mai importante praznice închinate Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară și sub numele de Vovidenia sau Ovidenia.
Cu acest prilej, la Catedrala Ortodoxă din Alba Iulia vor fi oficiate mai multe slujbe religioase, dedicate acestei sărbători. Programul liturgic va începe la ora 8:30, cu Utrenia, care se va încheia la ora 10:00. În continuare, între orele 10:00 și 12:00, va fi săvârșită Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, iar cuvântul de învățătură va fi rostit de părintele Oliviu Botoi. Seara, între orele 18:00 și 19:00, credincioșii sunt așteptați la slujba Vecerniei Mari.
Care este semnificația sărbătorii Intrării în Biserică a Maicii Domnului
Potrivit tradiției bisericești, sărbătoarea amintește de momentul în care Fecioara Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim de către părinții săi, Sfinții și Drepții Ioachim și Ana, pe când avea doar trei ani. Cei doi își împlinesc astfel făgăduința făcută înaintea lui Dumnezeu, aceea de a-și închina fiica slujirii Sale.
Fecioara Maria a fost întâmpinată de arhiereul Zaharia și condusă în Templu, unde a rămas până la momentul logodnei cu Dreptul Iosif. Evenimentul este considerat de Biserică începutul pregătirii pentru venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos.
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului este unul dintre cele douăsprezece praznice împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este sărbătorită în fiecare an la data de 21 noiembrie.
Dezlegare la pește în Postul Crăciunului
Sărbătoarea este prăznuită în perioada Postului Nașterii Domnului, însă ziua de 21 noiembrie este marcată în calendarul ortodox cu dezlegare la pește, vin și untdelemn, potrivit rânduielilor bisericești.
Sărbătoarea este asociată cu lumina, rugăciunea și speranța, reprezentând un prilej de apropiere de valorile credinței creștine.
foto: arhivă
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